Toño Mauri está de regreso luego de estar a borde de la muerte.

EXCLUSIVA. Toño Mauri y su gran regreso a las pantallas de televisión.

Luego de estar al borde de la muerte por las secuelas del Covid-19 y haber vivido un doble trasplante de pulmón, Toño Mauri está de regreso como productor de la serie 'Mariachi'.

Fue nuestro corresponsal de Ventaneando en Guadalajara, Jalisco quien descubrió que están grabando el proyecto comandado por el actor que estuvo hospitalizado durante un largo año.

Durante su visita a la locación, el periodista se encontró con Regina Orozco, quien nos dio unas palabras para la emisión vespertina. "Si te digo detalles, me corren", bromeó.

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'Mariachi' tendrá un gran elenco

Aunque aún se desconocen mayores detalles de la serie 'Mariachi', se sabe que está producida por Toño Mauri y marca su regreso a la industria del entretenimiento.

Regina Orozco, Vadhir Derbez y Paco Rueda son parte del elenco del proyecto que se seguirá grabando en Guadalajara, Jalisco.

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