Pedro Fernández enfrentó un veto musical como Christian Nodal.

Entre los años 2003 y 2006, Pedro Fernández enfrentó un veto musical luego de demandar a su entonces disquera Universal Music, por supuesto incumplimiento de contrato. En este 2021, la historia se ha vuelto a repetir, entre la misma disquera y el joven cantante, Christian Nodal.

Te puede interesar: Yahir no asimila que su hijo recayó en las drogas y debutará como actor porno.

Pero, ¿qué opinión tiene Pedro Fernández respecto a esta situación?, esto respondió en exclusiva para Ventaneando.

Mira, la verdad es que desconozco completamente cuál es el fondo de esto, lo único que te puedo decir es que es lamentable que las cosas estén como están, es muy difícil decirle algo

Simplemente espero que pronto se resuelva para bien, como artista lo que uno quiere es grabar, cantar, estar en el escenario, estar en contacto con su público y me imagino el sentimiento de él. Entonces, lo único que puedo desear es que se recupere muy pronto la comunicación y que muy pronto lleguen a un acuerdo

Pedro Fernández recordó a Vicente Fernández

En otros temas, Pedro Fernández lamenta profundamente el problema de salud de su padrino, Vicente Fernández.

He tenido contacto con la familia y sé exactamente lo mismo que los medios de comunicación, porque ellos lo han transmitido tal cual, lo único que me queda es el mismo sentimiento que seguramente tenemos toda la gente que admiramos su música

También te puede interesar: Issabela Camil reveló que las críticas han afectado a Sergio Mayer.