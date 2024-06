La Academia 2024 está por iniciar, y las revelaciones de quiénes formarán parte de este magno proyecto no han parado, entre las noticias de quiénes conformarán el panel de críticos, a los maestros y director, y claro al conductor de esta nueva temporada, es claro que La Academia 2024 será no solo el parteaguas en donde las personas más talentosas de toda la República Mexicana se darán a conocer, si no que esta Academia será mucho más intensa que nunca. Es por eso que a las filas se une nuestro querido Pedro Prieto, como conductor backstage.

Pedro Prieto se une a La Academia 2024 como conductor backstage

Junto a Esmeralda Ugalde, nuestro querido Pedro Prieto se une a las filas de La Academia 2024 para ser conductor backstage, sumando su talento y carisma a este impactante proyecto que abrirá sus puertas a lo mejor del talento musical emergente. Pedro Prieto es originario de España, y llegó a México en el 2015, es actor, conferencista, conductor y reportero. Ha consolidado su carrera dentro de la televisión mexicana y del teatro.

También, a finales del 2024, comenzó un proyecto propio en donde conduce un podcast junto a su esposa Titi Jacques, el cual ha logrado abrirse un espacio entre la comunidad podcastera. Pedro Prieto, con sus conocimientos de conducción y actuación, estará acompañando domingo a domingo a los académicos que pasarán por el backstage.

¿Cuándo se estrena La Academia 2024?

¡Estamos a muy poco tiempo para que se anuncie la fecha de estreno de La Academia 2024! Así que más vale que te quedes al pendiente de las redes sociales de La Academia y Azteca UNO para que seas de los primeros en enterarse de esta importante noticia.