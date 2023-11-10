Pedro Rivera comparte su historia de amor con Rosa Saavedra

En una entrevista exclusiva con Pati Chapoy, Pedro Rivera reveló todos los detalles de su historia de amor con Rosa Saavedra, quien fue su primera esposa.

Sí, yo tenía 15 y ella 14, cuando nos conocimos, duramos algunos meses de novios. Entonces, ya cuando ella cumplió 15 años, no le hicieron su quinceañera, entonces, ella decidió irse conmigo y nos fuimos para Guadalajara

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No exactamente me la robé, yo ya le había dicho que se iba conmigo y no quiso, ya después dijo que sí y nos fuimos. Sí, ya cuando regresamos de allá de Guadalajara, me tomaron preso, porque tenía orden de aprehensión, estuve como unos tres meses. Mi suegro me sacó, pero me dijo ‘te voy a sacar, pero te vas a casar’ entonces ya nos casamos

¿Por qué terminó su matrimonio?

El productor musical, confesó los motivos que lo llevaron a separarse de Rosa Saavedra, luego de haber formado una hermosa familia en Estados Unidos.

Fue una idea que se me pegó a mí, a finales de 1968, llegamos Culver City y ya de ahí, nos movimos a Lounge Beach

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