Don Pedro Rivera recuerda el día de la trágica muerte de Jenni Rivera

Nuestra querida Pati Chapoy, tuvo la posibilidad de entrevistar en exclusiva a Don Pedro Rivera, quien habló del complicado momento que vivió con la muerte de Jenni Rivera.

Bueno para mi, fue muy difícil, pero al principio lo tomé como broma, entonces, me llamaron como a las 4 de la mañana, o no sé a qué hora pasó el accidente, el caso es que me llamaron y yo dije ‘es una broma’ y me volví a quedar acostado y luego, al rato, otras llamadas y seguido

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Me levanté yo y me fui a la casa de Rosa Amelia, porque ya estaba yo viviendo acá, ya estábamos separados, entonces ya fui y estaba ahí el gentío, estaba ahí el montón de gente, toda la gente esperando la noticia

¿Cómo ha superado la muerte de Jenni Rivera?

El productor musical, reveló que ha sido muy complicado seguir sin su hija, aunque hizo una impactante revelación sobre una conversación que tuvo con Jenni, antes de morir.

Es muy difícil, es muy difícil, porque en la soledad es cuando más uno, bueno, ella en una ocasión me platicó que iba hacer en un evento tal parte, entonces dice ‘lo que pasa, es que no voy a ganar nada’ ‘¿Por qué hija?’ ‘Porque las personas que me llevan ahí, dicen que no me van a pagar y tengo que ir’

Entonces, quiere decir que ella, me imagino, le digo ‘Hija, sí ya llegaste dónde quisiste, por qué, ya no haces poquitos eventos y ya ganas bastante dinero’ le digo ‘ya retírate’ entonces, ya ve, el gusanito de hacer lo que te gusta, ya no lo detiene a uno

¿Qué opina de las decisiones de los hijos de Jenni Rivera?

Don Pedro Rivera, habla de las decisiones que han tomado sus nietos, entre ellas la demanda que le pusieron en su contra por el material de Jenni Rivera.

En realidad, no le podría contestar esa pregunta, porque no sé qué fue lo qué sucedió, no sé cómo fueron los manejos, en vidas ajenas, yo casi no me he metido. Yo creí que todo el tiempo estaban bien, porque Rosie y Juan me invitaban a los eventos que hacían, yo siempre asistía y miraba todo normal, pero ya de repente, sucedieron las cosas…

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