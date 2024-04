Pensión ISSSTE: Lista de jubilados que podrían recibir un pago doble en mayo

Mes con mes los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reciben su respectivo pago de la pensión; sin embargo, es probable que durante el mes de mayo cuenten con un pago doble. Si quieres saber quiénes serían estos beneficiados, entonces quédate aquí.

¿Qué pensionados del ISSSTE tienen derecho a pago doble de pensión? Los pensionados del ISSSTE que tienen derecho al pago doble en mayo son aquellos que por diversas cuestiones son beneficiarios de dos pensiones distintas tales como:

Pensión por jubilación + pensión por viudez.

Pensión por jubilación + incapacidad parcial.

Pensión por viudez + pensión por incapacidad parcial.

Aquellos que se encuentren en las condiciones antes señaladas tendrán derecho al pago doble de la Pensión del ISSSTE en mayo; es decir, el siguiente mes del año.

¿Qué hacer si no te depositan el pago doble?

En caso de que no detectes el deposito correspondiente de mayo del 2024, puedes solicitar una aclaración al número 800 623 23 23 marcando la opción 3, o también puedes enviar un mail al correo atención@pensionissste.gob.mx.

¿No habrá pago en mayo para pensionados del IMSS e ISSSTE?

Como es bien sabido, durante el mes de mayo los trabajadores reciben año con año el pago de utilidades, prestación que está marcada en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y que deriva de las ganancias de una empresa en la que se colabora.

El pago del reparto de utilidades se debe hacer a más tardar el 30 de mayo de 2024 para aquellas personas que trabajan para una persona moral, y el 29 de junio para quienes prestan sus servicios para una persona física.

En ese tenor, los pensionados del ISSSTE no recibirán su pago de utilidades porque ya no se encuentran activos, por lo que las empresas no tienen la obligación de dárselas; sin embargo, deben estar tranquilos ya que su pago mensual llegará de forma normal.

