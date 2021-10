Entérate en fotos: Pepe Aguilar le recordó a Angelita que ya está ruca.

El cantante de Regional Mexicano celebró los 18 años de su hija a través de un mensaje muy emotivo y le recordó que ‘ya está ruca’ además de que ya puede aportar para el gasto.

La hija de Pepe Aguilar, Angelita, cumplió 18 añitos, razón por la que el cantante de Regional Mexicano acudió a sus redes sociales para enviarle un mensaje lleno de amor.

“Hija Querida. No hay palabras que describan correctamente el amor que te tengo y lo que siempre has significado para mí. Te amo muchísimo y estoy muy orgulloso de quién eres y como has llegado a eso, es un lujo guiarte, APRENDER de ti (y contigo) y descubrirte cada día”, escribió.

También aprovechó el mensaje para recordarle lo mucha que la ama y lo orgulloso que está de ella: “Descubrir a ese tremendo ser humano que eres, con tan buen corazón y de una entrega constante e incondicional. Siempre buscando que todos a tu alrededor estén siempre bien. Agradezco a Dios por permitirme convivir tanto con alguien como tú. Y más agradezco que tenga el honor de ser tu papá. Eres ya toda una mujercita hecha y derecha……. y apenas estamos comenzando”.

Asimismo, le hizo saber que el mejor regalo de cumpleaños que podía tener era ofrece un concierto: “La mejor manera de festejar un cumpleaños es trabajando. Por eso te quisimos dar de regalo el que tengamos un concierto en Atlanta el día de hoy”.

El buen humor de Pepe Aguilar lo dejó al descubierto a través de sus hashtags: “Ya estás ruca. Ya puedes votar y aportar para el gasto”.

Ya en el ruedo el cantante pidió a sus seguidores entonar con él las clásicas “Mañanitas” para su retoño, quien gustosa se acercó a su padre y lo abrazó cual niña, petición que se pudo ver a través de las historias de Instagram del cantante,

“Si sigues como vas, llegarás muy lejos”, le dijo Pepe a su hija quien lo miraba fijamente a los ojos.

La jovencita agradeció las muestras de cariño que recibió a lo largo del día con un mensaje lleno de amor: “Gracias a todos por tanto amor, por sus felicitaciones, pero más que nada, gracias por su apoyo a lo largo de mi vida. Hemos crecido juntos y les agradezco eternamente porque sin ustedes, no estaría donde hoy estoy. Gracias por tanto y por todo. Gracias por esas mañanitas tan inesperadas. Atlanta fue un placer”.