Pepe Aguilar le 'jaló las orejas' a Ángelita durante un en vivo.

El cantante de Regional Mexicano reaccionó, muy a su manera, cuando su hija le interrumpió durante un live que estaba haciendo desde las alturas.

Los Aguilar arrancaron con tremendo éxito su gira por Estados Unidos que lleva por nombre “Jaripeo Sin Fronteras 2021” razón por la que el patriarca de la Dinastía Aguilar tomó la decisión de hacer un en vivo desde el avión que lo llevaría a su próximo show.

“Infinitas gracias por todo el cariño, por toda la entrega. Acá viene la raza. Saluden por favor”, pidió el cantante a sus acompañantes de vuelo, a lo que Angelita respondió: “Es un milagro que se pudieran conectar, mi papá está haciendo un live”.

Mira todas las fotos de la galería.

Durante la transmisión el cantante de “Mujeres como tú” y “Por una mujer bonita” contó que la señal en las alturas no era del todo bueno, pero se tomó el tiempo de platicar y agradecer a sus seguidores el apoyo que siempre le demuestran.

“No sé qué vaya a pasar con este live porque estamos desde las alturas, estoy probando un wifi, pero como que no jala muy bien. Lo que sí jaló muy bien fue nuestro show en Phoenix, más gente todavía que ayer en Anaheim y ahí vamos de regreso”, dijo el cantante de Regional Mexicano.

Te puede interesar: Ángela Aguilar por fin confiesa cuánto mide su espectacular cintura.

Pepe Aguilar estaba tan contento que se tomó el tiempo de brindar con un seguidor por el éxito de “Jaripeo Sin Fronteras 2021”: “Déjame echar un trago a tu…" y de inmediato fue interrumpido por Ángela, quien completó la frase: “… a tu salud”.

Visiblemente molesto por la interrupción Pepe Aguilar le pidió que guardara silencio, muy a su manera: “Cállate tú, pues, no me andes…”.

Imperdible: Ella es Aneliz Aguilar, la poco conocida y guapísima hermana de Ángela Aguilar.

Esta no es la primera vez que padre e hija tienen un ‘enfrentamiento’ en un vivo, cabe recordar el día que Ángela Aguilar defendió a capa y espada al actor Benny Emmanuel, quien apareció en su última entrega musical “Ahí donde me ven”, y quien según Pepe Aguilar no canta nada bien.

“Si yo digo que alguien canta padre, es porque sí canta padre”, dijo Angela mientras que su padre con cara de sorpresa ante la respuesta de su hija solo se limitó a decir: “¡Ah ching*!”.

Si bien los seguidores de la Dinastía Aguilar se han quedado sorprendidos por los ‘pleitos’ que han tenido en vivo, también lo es que saben que entre padre e hija no hay más que amor.

Te recomendamos: Ángela Aguilar es conocida como la nueva Kim Kardashian mexicana.