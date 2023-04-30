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FOTOS | Pepe Aguilar debutó como abuelo, pero aún no conoce a su nieta.

El charro mexicano contó que aún no ha empezado a disfrutar de su faceta como abuelo.

Por: Maribel Velázquez

Pepe Aguilar.

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Pepe Aguilar.

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Pepe Aguilar.

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Pepe Aguilar
Ángela Aguilar
Pepe Aguilar
Pepe Aguilar
Pepe Aguilar

SB/The Grosby Group | Pepe Aguilar

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Pepe Aguilar y sus hijos
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Ángela Aguilar
Pepe Aguilar
Pepe Aguilar
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