Exatlón México | Mejores Momentos | Nuevas figuras, viejas cuentas: Alejandro advierte que la pelea con los Rojos no ha terminado

En una semana marcada por el desgaste físico y emocional, Leo del Equipo Azul advirtió que la temporada avanza con nuevos personajes decididos a ganar, mientras Mono reconoció que las derrotas recientes le han pesado y Alejandro dejó claro que existen cuentas pendientes con integrantes del Equipo Rojo, especialmente tras el tenso enfrentamiento que protagonizó con Emilio, Mono y Humberto.