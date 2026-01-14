Exatlón México | Mejores Momentos | Nuevas figuras, viejas cuentas: Alejandro advierte que la pelea con los Rojos no ha terminado
La competencia entra en una nueva etapa con atletas decididos a ganar, cansancio acumulado y conflictos que siguen abiertos, mientras Mono reconoce el golpe anímico de las derrotas y Alejandro revive los roces que mantienen encendida la rivalidad con el Equipo Rojo.
En una semana marcada por el desgaste físico y emocional, Leo del Equipo Azul advirtió que la temporada avanza con nuevos personajes decididos a ganar, mientras Mono reconoció que las derrotas recientes le han pesado y Alejandro dejó claro que existen cuentas pendientes con integrantes del Equipo Rojo, especialmente tras el tenso enfrentamiento que protagonizó con Emilio, Mono y Humberto.