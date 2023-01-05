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El mundo está consternado al conocer el triste final del primer ganador de La Voz. Así se le veía en redes hace unos días... antes de ser encontrado en un lago.
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¡Momentos inolvidables! Manelyk y Kunno animaron a Pedro Sola a ordeñar una vaca y así fue su primera vez.
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