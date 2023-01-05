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FOTOS | Piqué y Clara pasan unos días en la mansión de Shakira.

El futbolista fue captado muy feliz al lado de su joven novia y la familia de ésta en al casa que la colombiana.

Por: TV Azteca

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