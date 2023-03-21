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FOTOS | Piqué dejó claro que no le interesa limpiar su imagen. ¡Qué cinismo!

El exfutbolista se ha visto envuelto en polémica luego su separación de Shakira, pero dejó claro que no le interesa la opinión pública. ¡No quiere limpiar su imagen!

Por: TV Azteca

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