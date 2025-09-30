Pisar un charco puede traerle estas enfermedades a tus pies

La salud de las personas siempre se encuentra expuesta ante diferentes factores de nuestra vida cotidiana. Es por eso que expertos advierten ante lo inofensivo que pueden parecer los charcos de agua pero la gran cantidad de infecciones que pueden padecer nuestros pies si los pisamos.

México se encuentra en medio de una de las temporadas de lluvias por lo que los charcos de agua se convierten en parte del paisaje. Estas aguas estancadas pueden llamar la atención de quienes gustan saltar sobre ellas pero pueden albergar microorganismos que pueden traernos problemas.

¿Los charcos transmiten infecciones?

Desde hace mucho tiempo gobiernos como el de México vienen concientizando a la población sobre la importancia de prevenir el estancamiento de agua, principalmente ante la amenaza del dengue. Sin embargo, los charcos que se forman tras la lluvia también pueden traer complicaciones a nuestra salud de otras maneras.

Expertos en salud remarcan que el agua estancada de los charcos se convierte en un lugar propicio para la proliferación de microorganismos, sobre todo si existe la presencia de restos de basura o materia orgánica. Por lo tanto, los charcos de agua pueden transmitir infecciones y es mejor evitar pisarlos.

¿Qué infecciones pueden atacar a nuestros pies?

Si alguien pisa un charco de agua se expone a diferentes infecciones que afectan directamente a los pies. El pie de atleta es una de las infecciones más conocidas y es causada por un hongo que se instala entre los dedos. Picazón y sarpullido son los principales síntomas de esta afección. La Onicomicosis figura como otra de las infecciones que pueden generarse en los pies y que afecta a las uñas. Son hongos los que también causan este problema.

En tercer lugar se ubican las ampollas, algo muy común cuando hay exceso de humedad en los pies ya que la piel se convierte en muy frágil y comienza a romperse. Finalmente, Pie de trinchera se conoce a la infección que se produce cuando los pies pasan mucho tiempo fríos y mojados. En este caso, los pies se sienten pesados, se hinchan y duelen.

En todos los casos, lo ideal es consultar con un especialista que sabrá otorgar el diagnóstico correcto e implementar el tratamiento adecuado para atacar la infección. De todos modos, lo ideal siempre es prevenir por lo que si ves un charco en la calle será mejor que no te acerques.