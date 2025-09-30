Madonna abre su corazón: revela que intentó atentar contra su vida durante batalla legal por la custodia de su hijo

La vida de Madonna no sólo ha estado marcada por éxitos en el escenario, los cuales la hicieron acreedora al sobrenombre de Reina del Pop, también ha protagonizado polémicas, como su divorcio con el director Guy Ritchie y la pelea por la custodia de su hijo, la hicieron pensar en atentar contra su vida.

¿Lety Calderón ya está lista para el amor? ¡Así contestó su hijo Luciano! TV Azteca [VIDEO] Lety Calderón fue cuestionada sobre sus nuevas oportunidades en el amor, pero quien robó el micrófono fue su hijo Luciano para dar la atinada respuesta.

“Estaba de gira en ese momento, así que tenía que subir al escenario todas las noches. Me quedaba tirada en el suelo de mi camerino, sollozando. De verdad pensé que era el fin del mundo. No podía soportarlo. Simplemente no podía soportarlo”, contó en el pódcast ‘On Purpose’ del escritor británico Jay Shetty.

Madonna y Guy Ritchie contrajeron matrimonio en 2000 y en 2008 se divorciaron, mientras que la lucha por la custodia de su hijo Rocco, se extendió hasta 2016, cuando se alcanzó un acuerdo para que el menor residiera en Londres con su padre.

Tras casi una década de la pelea legal que sostuvo contra Richie, la cantante sostuvo que fue su espiritualidad lo que le ayudó a mantenerse estable en aquel momento. Además, indicó que mantiene una buena relación con Rocco, quien actualmente tiene 25 años. “Me alegra decir que soy muy buena amiga de mi hijo, pero entonces no lo veía”, dijo.

¿A qué se dedica el hijo de Madonna?

Desde pequeño, Rocco mostró interés en el arte, pero fue en 2022 cuando realmente comenzó a hacerse un nombre en el mundo pictórico de Londres. Bajo el seudónimo de Rhed, logró impresionar a críticos y coleccionistas con su obra, que algunos comparan con la del renombrado pintor británico Francis Bacon. La primera exposición del hijo e Madonna se llevó a cabo en la galería Tanya Baxter Contemporary, donde presentó varias piezas que reflejan su visión única y su trasfondo cultural diverso.

