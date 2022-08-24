El plan de Saadi y Cynthia previo a la fusión que deja fuera a Yusef.

Tras la eliminación de Gabo muchas cosas han comenzado a cambiar dentro de Jaguares, por lo que la bonita relación que tenían todos los integrantes de la tribu podría terminar y comenzar una fuerte disputa por llegar a la Fusión.

Te puede interesar: Survivor México: Prepara una fuerte traición para Yusef y Viridiana.

Recordemos que la Fusión cada día se encuentra más cercana y todos quieren llegar con las mejores alianzas para poder tener un lugar en las semanas finales y buscar ganar los dos millones de pesos que se lleva el ganador de Survivor México.

En busca de nuevas estrategias y alianzas, Saadi y Cynthia hacen un plan para poder evitar que Yusef sea uno de los integrantes de la Fusión.

El polémico plan de Saadi y Cynthia para sacar a Yusef.

Saadi fue la primera en tomar la iniciativa y acercarse a Cynthia para poder expresarle su deseo de hacer una alianza, por lo que la integrante de los Jaguares le contó a David, quien es el elemento al que más confianza le tiene desde hace muchas semanas.

Saadi, me agarra y me preguntó si estaba bien, porque me dijo que me vio mal, que no le gusto verme llorar, me dijo: ‘Te amo’, me hace sentir como halagada y tranquila porque me doy cuenta de que no es contra mí, me dijo cómo que aguantemos nosotros dos, me dijo: ‘Decirle a David’ como que nos invitaron a eso que dicen. Como a la fusión ser parte de ellos, y me dijo cómo que van en contra de Yusef

La verdad se me hace un gesto bueno porque seguramente nos están viendo como dos participantes, dos sobrevivientes fuertes. Estamos disponibles, aceptamos invitaciones, quién da más, quién da menos

Por su parte, David aseguró que no va a hacer nada en contra de los integrantes de su tribu, por el momento.

También te puede interesar: Survivor México: Los mejores memes que dejó la eliminación de Gabo.