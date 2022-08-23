Survivor México: Prepara una fuerte traición para Yusef y Viridiana.

Durante las últimas semanas en Survivor México, la tribu de los Jaguares se ha mantenido como la más fuerte; sin embargo, desde el comienzo del demandante reality, sus integrantes han estado rodeados de todo tipo de polémicas y posibles trampas para poder tener ventaja sobre sus rivales.

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No obstante, el sábado pasado tras la eliminación de Gabo Cuevas, los Jaguares enfrentan un nuevo reto y todo parece indicar que ya tiene una estrategia para poder dejar fuera a Yusef y Viridiana, quienes han sido dos de los elementos más fuertes de Survivor México.

La traición que se podría dar en los Jaguares.

Pues ahora, todo parece indicar que Yusef y Viridiana podrían ser el nuevo objetivo para eliminar en la siguiente alianza que se ha formado en Survivor México, ya que, de acuerdo con los demás participantes, estos son los elementos más fuertes del reality de supervivencia y no los quieren en la Fusión.

La temida o en otros casos esperada Fusión, ha ocasionado que las alianzas y estrategias comienzan a salir a la luz, lo que provocaría que los Jaguares podrían empezar a dividirse, formando alianzas con integrantes de otras tribus.

De acuerdo con el avance del capítulo de esta noche, las otras tribus de Halcones y Los otros, podrían comenzar una nueva estrategia contra la pareja para que sean los próximos en despedirse de la competencia.

La nueva estrategia que podría formarse depende de Saadi, integrante de Los otros, quién será la encargada de acercarse a Cyntia para comentar la estrategia que ellos tienen y la alianza que buscan, pero ella lo habla con David antes de tomar una decisión.

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Con este nuevo plan, los próximos integrantes que podrían estar sufriendo, serían Yusef y Viri, pues son considerados los más fuertes de Survivor México y los quieren fuera.