Padres de Debanhi Escobar buscan justicia tras caso con Platanito.

Solo es cuestión de días para que Sergio Verduzco, mejor conocido como ‘Platanito’, sea notificado de la denuncia que los padres de Debanhi Escobar, ya ratificaron ante la CONAPRED.

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Después de que el comediante hiciera un chiste en alusión a que la joven había muerto ahogada en un estado donde no hay agua.

En exclusiva para Ventaneando, los señores Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, hablan al respecto.

Van a buscar al señor Sergio Verduzco para notificarle, obviamente no sé si en su domicilio o en algunas presentaciones o si tenga algún domicilio fiscal, o si los abogados se acerquen con ellos, ahí desconozco porque ya, obviamente es trabajo de la CONAPRED

Nosotros, no estamos pidiendo dinero como ya se lo dije al licenciado de la CONAPRED, no estamos pidiendo cárcel, porque digo, pues administrativamente no se maneja. Lo dice él y lo dice muy claramente, no es la persona que asesinó a mi hija, pero estamos en esa lucha, en esa búsqueda

Estamos en ese proceso abierto, él tiene hijas y caray si estuviera en mi lugar créeme que, pues a lo mejor estaría en mí misma posición. Se equivocó con Debanhi, no le deseo que le pase nada a sus hijas, ni a su esposa, ni a su mamá como él lo comentó. Que sea muy cuidadoso, digo, nosotros estamos en busca de esa justicia y de esa verdad

Los padres de Debanhi Escobar le mandan un mensaje al comediante.

Y este, es el mensaje que envían al comediante.

Que él está diciendo que Debanhi murió ahogada en su chiste, no murió ahogada ‘Platanito’, no te equivoques como Mario Escobar, no te equivoques con Doña Dolores Bazaldúa, estamos dolidos, no quieras hacerte la persona de que ‘¡Ay!, dije algo y ahora me quiero hacer la víctima’, no, tú no eres la víctima ‘Platanito’, la víctima somos nosotros, no te revictimices tú solo

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