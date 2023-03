Platicamos con el abogado de Pablo Montero. ¿Qué pudo decirnos?

Eliser García Macdonel, abogado de Pablo Montero, se mostró tranquilo después de haber revisado junto con el cantante, la carpeta de investigación de la denuncia donde lo señalan de abuso sexual en contra de una joven de Tapachula, Chiapas, de nombre Jimena “N”.

El defensor acudió junto con el cantante y a su regreso a la Ciudad de México, García señaló que su representado acudió a la Fiscalía de manera voluntaria y sin citatorio de por medio. Posteriormente, negó que Pablo Montero se haya amparado y que haya llegado a un arreglo económico con la denunciante, tal como aseguraron diversos medios.

El letrado no quiso ahondar en más detalles para no violar la secrecía de la investigación, pero trascendió que la presunta víctima no es menor de edad, por el contrario, tiene 23 años, pero también dio una exclusiva para Ventaneando.

¿Qué dijo el abogado de Pablo Montero?

Cuando le preguntaron sobre lo que se manejó en diversos medios, Macdonel declaró que acudieron a la Fiscalía luego de estar a la espera del citatorio que nunca llegó. “Después de que pasaron un par de semanas sin que llegara el citatorio que Pablo esperaba por los rumores que había en torno, decidimos presentar una promoción a la Fiscalía, solicitando se le diera intervención a Pablo como parte de la misma y nos nombrara defensores”.

¿El documento era apócrifo?

El letrado declaró que “pudimos corroborar que el documento que en su momento fue publicado en esta revista pues es un documento apócrifo que jamás emitió la Fiscalía y que ni siquiera coincide con los rasgos de seguridad que deben tener los documentos emitidos por esta dependencia, entonces, se utilizó un documento apócrifo, lo cual es muy delicado”.

¿Bajo qué delitos está integrada la denuncia contra Pablo Montero?

El abogado señaló que es una denuncia de hechos y efectivamente la hizo una persona que no es menor de edad y que a diferencia de lo que dijeron otros medios, únicamente es una persona la denunciante; sin embargo no dio más detalles sobre el tipo de delito, pero aseguró que tras revisar la carpeta “quedamos muy convencidos tanto Pablo como yo, que se encuentran los elementos para poder desvirtuar la demanda y que se acredite que Pablo no cometió ningún delito”.