¿Por qué Amaia Montero estuvo internada en una clínica?

Amaia Montero preocupó hace algunas semanas a sus fans después de publicar una serie de imágenes en blanco y negro donde lucía con el semblante triste y la mirada un tanto perdida.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, publicó la intérprete española en la enigmática imagen que encendió las alarmas y preocupó a sus fans.

Incluso, se llegó a desconocer su paradero, por lo que se creía que estaba desaparecida; sin embargo, todo quedó aclarado hace algunos días cuando se filtraron algunas imágenes de la cantante española saliendo de una clínica.

Diversos medios españoles compartieron las primeras fotografías de la exintegrante de La Oreja de Van Gogh abandonando la Clínica Universitaria de Navarra, donde estuvo internada durante un mes.

En unas de las imágenes se le ve cargando una bolsa y llevando varias maletas consigo. Montero se hizo acompañar en todo momento de su madre y su hermana Idoia, quien fue de las pocas personas que brindó información cuando se desconocía cuál era estado de salud de su hermana.

¿Por qué estuvo internada Amaia Montero? De acuerdo con la revista ¡Hola!, la intérprete de “Rosas”, “Jueves” y “La Playa” tuvo que ser internada debido a un severo cuadro de estrés y ansiedad. Así mismo, la publicación señaló que los problemas iniciaron durante los preparativos de su nuevo material discográfico, el cual se tenía previsto saliera a la venta a comienzos del 2023.

Debido al estrés y ansiedad que presentó Amaia Montero, los médicos le recomendaron reposo absoluto. Cabe mencionar que la pareja se separó de su expareja Gonzalo Miró en 2011, además de que tuvo que lidiar con la muerte de su padre, su edad y contra un cáncer, algo que supuso un duro golpe para ella.

En cuanto a su recuperación, diarios como El Español, aseguraron que Amaia Montero estaría recuperándose en su casa de Irún junto a su madre y su hermana, después de salir de la clínica en la que estuvo internada.

DEJA LA CLÍNICA!

La revista "semana" mostró imágenes de la cantante #AmaiaMontero tras estar ingresada en una clínica.

Seguimos #ArmandoBochinche pic.twitter.com/dUAZ6GCrdy — Armando Bochinche (@AR_Bochinche) November 25, 2022

¿Qué dijeron las redes?

Muchos fueron los mensajes de apoyo, sobre todo de sus amigos, aquí te dejamos tan solo algunos: “Se va a recuperar seguro, porque ella es muy fuerte. Es maravillosa. No es fácil siempre exponerse públicamente, es un plus que hay que tener en cuenta. Ella va a salir adelante, te lo digo yo que sí”, escribió Cayetana Guillén, una de sus amigas.

Por su parte, Gonzalo Miró, expareja de la cantante se pronunció al respecto. “Yo a Amaia la quiero mucho, lo sabéis. Es una gran persona. Un corazón que no le cabe en el pecho (…). Todos tenemos malas épocas”, declaró a Europa Press.