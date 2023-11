Esta es la razón por la que Aracely Arámbula no ha retirado el dinero de Luis Miguel

Después de que se filtrara la existencia de una supuesta demanda de Aracely Arámbula en contra de Luis Miguel, por la pensión alimenticia para los dos hijos que tienen en común, el abogado Guillermo Pous confirma en exclusiva para Ventaneando que dicha demanda fue para lograr la emisión de los pasaportes de los menores; no obstante, apunta a que el tema de la pensión sigue pendiente y en curso.

¿Qué dijo el abogado Guillermo Pous?

El letrado dijo que existen dos situaciones, “la primera, toda vez que se buscó al señor Gallego para que, efectivamente diera la autorización y participara en la gestión para obtener los pasaportes de los hijos porque al día de hoy siguen siendo menores, y después de reiteradas ocasiones que se trató y no se logró, es que la señora Arámbula solicita judicialmente que el juez firme esta autorización, en rebeldía del señor Gallego para poder obtener los pasaportes. La señora Arámbula obtiene pasaportes con vigencia de seis años para sus hijos”.

Aracely Aránbula no recogió el dinero que envió Luis Miguel, ¿por qué?

¿Por qué Aracely Arámbula no ha cobrado la pensión que dio Luis Miguel? El abogado también se refirió al depósito que Luis Miguel hizo en un juzgado mexicano de una cuantiosa suma para cubrir la pensión alimenticia que le debe a Aracely desde el 2019 y que abarca, según se ha dicho, un adelanto de año y medio por manutención, pero ¿por qué Aracely se ha negado a recoger ese dinero?

“Lo que le puedo decir es, que la estrategia del abogado o de los abogados del señor Gallego, para evitar, es decir, para pretender actuar de buena fe y evitar cualquier posible contingencia por este reiterado incumplimiento, depositan billetes de depósito o consignan billetes de depósito en el juzgado por la cantidad que ellos consideren necesaria y suficiente, no significa que sea la correcta, no significa que sea la acordada”, recalcó.

“La señora Arámbula no ha sido notificada, es decir, todo esto se sabe por filtraciones que existen en medios de comunicación, respecto a esto que sucede y esto no tiene otro origen, o es la filtración por parte del señor y por parte del juzgado”, acotó.

Finalmente, Guillermo Pous dejó en claro que Aracely Arámbula no ha sido buscada por el equipo del cantante y desmintió que haya dado de baja sus cuentas bancarias en Estados Unidos para negarse a aceptar el dinero que Luis Miguel depositaba en ellas, tal y como lo publicó una revista.

“Es tan pueril ese argumento como decir que ‘yo la busqué durante 4 años para pagarle y como no logré depositarle en una cuenta que yo tenía, decidí no pagarle y dejar de buscarla’. Así de sencilla me parece que puede ser la respuesta”, finalizó.