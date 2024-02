¿Por qué Chat GPT no funciona? Esto sabemos

¿Has intentando ingresar a Chat GPT para consultar información y no te ha funcionado? No te preocupes, no eres el único. Pese a que se trata de una gran herramienta de Inteligencia Artificial avanzada (IA), no es perfecta y puede presentar algunas limitaciones.

Por eso te explicamos por qué Chat GPT no funciona correctamente.

De acuerdo a la página hackread.com la caída de Chat GPT y Opean AI, así como errores en la conectividad se debe a que ha estado bajo una serie de ataques distribuidos de de denegación de servicio (DDos), supuestamente orquestados por Anonymous Sudan. La compañía confirmó los ataques en su sitio web y dijo que estaban tratando de mitigar y restaurar el servicio por completo.

Estamos lidiando con interrupciones periódicas debido a un patrón de tráfico anormal que refleja un ataque DDoS. Seguimos trabajando para mitigar esto .

De acuerdo al director ejecutivo de Open AI, Sam Altman, Chat GPT cuenta con 100 millones de usuarios activos semanales; colocando a la platofrma en una de las más populares de internet y a su vez objeto de los ciberdelincuentes o hackers.

Las interrupciones de ChatGPT han tenido un impacto significativo en los usuarios del servicio. Muchos usuarios no han podido acceder a ChatGPT en absoluto, mientras que otros han experimentado interrupciones intermitentes.

Los ataques DDoS son un tipo de ciberataque en el que un atacante envía una gran cantidad de solicitudes a un sitio web o servidor para saturarlo y hacerlo no disponible para los usuarios legítimos. En el caso de ChatGPT, los atacantes están inundando el servicio con más solicitudes de las que puede manejar, lo que provoca su caída.

Por otro lado, la cuenta oficial de Chat GPT en X, publicó que el pasado 20 de febrero hubo una optimización para la experiencia del usuario que introdujo un error en la forma en que el modelo procesa el lenguaje y que esto produjo secuencias de palabras que no tenían sentido; pero que se implementó una solución y había quedado resuelto.

1. Problemas con Chat GPT



Chat GPT es de gran utilidad para tener conversaciones realistas con una computadora y si has utilizado la app últimamente habrás notado algunas fallas. Una posible causa del mal funcionamiento es error en el servidor; si es así tendrás que esperar a que se solucione el problema, pero si estás usando un modelo de Google y OpenAI puedes probar con la última actualización disponible. Otra forma de resolver el error es verificar tu VPN, para detectar si no está bloqueando las conexiones a través de la web.