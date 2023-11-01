¿Por qué el día 11:11 es considerado de buena suerte?

El mes de noviembre recién comenzó y en próximos días podremos disfrutar del día espejo, pues el 11:11 es considerado de buena suerte, ideal para atraer la prosperidad y abundancia en lo que resta del 2023.

¿El 11:11 es de buena suerte?

En términos generales, noviembre es considerado en la cultura mexicana como un mes con mucho significado debido al Día de Muertos y la conmemoración de la Revolución Mexicana, es por eso que está dedicado a honrar y recordar las vidas pasadas.

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Además de eso, existen diversos símbolos y rituales asociados con la abundancia, es justo ahí donde entra la numerología y su gran poder para atraer la suerte, riqueza, abundancia, salud y amor.

El significado de la abundancia durante el mes de noviembre está relacionado con las creencias astrológicas y espirituales que le dan otro sentido al undécimo mes del 2023.

¿Cómo sacarle provecho al 11:11?

El 11:11 es un día que sin duda está lleno de energía positiva, misma que debe aprovecharse para atraer el equilibrio, la paz y la armonía a nuestras vidas. A continuación te decimos cómo sacarle provecho a su vibra.

Medita: La meditación es una herramienta bastante útil. Hacerlo te permitirá reflexionar sobre tus metas, deseos, añoranzas y también para visualizar cómo te gustaría verte en un futuro.

