3 signos que mejorarán su vida del 3 al 10 de octubre

El nuevo mes trajo consigo un cambio de energías ya que la Luna alcanza su último cuarto en Cáncer. Esta es una etapa vinculada a la liberación, la reflexión, la limpieza emocional y la realización consciente de hay cosas que ya cumplieron su propósito. Hay tres signos en particular que deberán prestar atención a esto.

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Este movimiento astrológico te lleva a prestar atención al hogar, la familia y la seguridad emocional. Además, a esto se le suma que Venus comienza su viaje retrogrado en Escorpio por lo que se pone en relieve el amor, la confianza, la lealtad, la autoestima y los valores.

¿Cuáles son los signos que mejorarán su vida?

Cáncer

Estos días van a tocar un lugar profundo dentro de ti que proteges cuidadosamente. Tu atención irá dirigida a todo aquello que antes te resultaba familiar pero que quizá ya no encaja cómodamente en la persona en la que te has convertido. Aquí puede verse relacionada una expectativa familiar, un viejo resentimiento o el hábito de ser siempre el fuerte para los demás.

Vas a comenzar a reconocer con mayor claridad dónde has aceptado la responsabilidad por amor y dónde esa responsabilidad se ha convertido en silencio en una obligación que nunca elegiste conscientemente.

Ten esperanzas porque la puerta que parecía cerrada se comienza a abrir cuando te des cuenta que puedes ser amado, apoyado y cuidado sin antes demostrar cuánto eres capaz de soportar por ti mismo.

Signo Cáncer 2

Un mensaje interesante es que la puerta correcta se abre cuando dejas de ocultarte tus necesidades y permites que los demás te atenderán con el mismo cuidado que tú les das de forma tan natural.

Escorpio

Aquí tenemos un signo que va a encontrar la luz luego de haber estado en la oscuridad. Aquello que era difícil de entender comenzará a tener más sentido, no es que cada pregunta reciba una respuesta inmediata, sino porque por fin estás dispuesto a mirar la verdad sin evitar las partes incómodas.

Tienes que entender cada sentimiento. Aquellas puertas parecían cerradas se van a empezar a abrir cuando no confundas seguridad con control, allí te vas a dar cuenta que la verdadera fortaleza puede provenir de ser honesto.

El mensaje para este signo es que tu verdad se convierte en la clave cuando estás dispuesto a hablarla abiertamente, sin convertirla en un arma.

Leo

Por último, tenemos a Leo quien tendrá una gran tensión en torno a la ambición, la fuerza personal, el reconocimiento, el control y el deseo de avanzar en tus propios términos. Júpiter en Leo amplifica la confianza y el deseo de expresarte, crear algo significativo y confiar en tu dirección.

Quizá la puerta que has estado buscando no sea la que está rodeada por la mayor audiencia. Es probable que puedas entrar a esa nueva oportunidad sin tener que interpretar ningún papel.

El signo de Leo estará atravesando una época de bonanza|Fuente: Canva

Tu mensaje es que tu presencia más fuerte surge cuando ya no sientes la necesidad de demostrar tu valía, pero aún tienes el valor de liderar el camino.