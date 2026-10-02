Cómo usar el delineador blanco para rejuvenecer el rostro si tienes 40

Durante mucho tiempo se ha utilizado el delineador negro como base para todo tipo de maquillaje. Sin embargo, si lo que buscas es poder rejuvenecer tu rostro tienes que emplear el delineador blanco sobre todo si tienes 40 años.

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Este tono de delineador actúa como un iluminador estratégico que ayuda a contrarrestar la pérdida de firmeza, disimula el cansancio y agranda la mirada visualmente. El secreto radica en usarlo para crear puntos de luz que levanten las facciones naturalmente.

¿Cómo aplicar delineador blanco para rejuvenecer?

La línea de agua inferior (El truco principal)

Al pasar los años los ojos pueden lucir más pequeños o hundidos por la flacidez o el cansancio. Lo que debes hacer es aplicar el delineador blanco o de tono crema en la línea de agua interior para neutralizar el tono rojizo de la zona, reflejar la luz y hacer que el ojo parezca más grande como así también descansado.

En el caso de que el blanco puro se vea muy artificial, puedes optar por tonos beige, crema o vainilla.

Punto de luz en el lagrimal

También puedes colocar un pequeño punto de delineador blanco en el lagrimal y difumínalo con la yema del dedo. Así vas a poder obtener luminosidad instantánea, separa visualmente los ojos si los tienes muy juntos y borra el sombreado oscuro que suele acentuar las ojeras.

Este color agrega luz a la mirada.|Pinterest

Efecto "Lifting" en el arco de la ceja

Para obtener un efecto lifting tienes que trazar una línea delgada justo debajo del arco de la ceja y difumínala hacia abajo. Esta es una manera de definir la ceja y elevar visualmente el párpado caído, abriendo el espacio del ojo para lucir más joven.

Definición del delineado superior (Clean Look)

En el caso de que hayas aplicado un delineado oscuro en el párpado superior te recomendamos aplicar un trazo fino de delineador blanco debajo del rabillo exterior y difuminarlo hacia la sien. Este contraste actúa como un corrector iluminador que levanta la esquina del ojo.

Iluminación sutil en el rostro

Aplica delineador blanco en zonas críticas:



Arco de Cupido: Aplica un toque en el centro del labio superior para dar volumen óptico a los labios, que tienden a afinarse con la edad.

Tabique nasal: Una línea fina bien difuminada en el centro de la nariz ayuda a estilizar las facciones.

Consejos de aplicación para pieles de +40

Elige la textura adecuada: es importante que evites usar las fórmulas líquidas que se agrietan. Lo que se recomienda es un lápiz texturizado en gel o cremoso para que puedas deslizarlo con suavidad.

Siempre difumina: ten en cuenta que las líneas duras o marcadas lo que hacen es envejecer las facciones. Es por esto que al usar delineador blanco a los 40 debes hacerlo de manera sutil, lo importante es borrar los bordes para que parezca luz natural emanando de la piel.