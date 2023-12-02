¿Por qué duele el cuerpo cuando te despiertas? Esto dice la ciencia.

Si has sentido que te duele el cuerpo cuando te despiertas, descuida, no eres el único y el gremio científico ha puesto sus ojos sobre el tema. De acuerdo con otros medios de información, la Universidad de Harvard ya tiene una explicación para este fenómeno luego del desarrollo de un estudio.

La investigación revela una relación entre dormir mal y la sensación de que te duele el cuerpo cuando te despiertas. No obstante, el responsable es un neurotransmisor llamado N-araquidonil dopamina (NADA), el cual tiene como función controlar el dolor a nivel del cerebro.

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“Después de perder el sueño, incluso si no hay una estimulación exagerada, todavía sentimos dolor”, describe el doctor Shiqian Shen, uno de los autores que aborda por qué te duele el cuerpo cuando te despiertas. “Significa que algo interno está controlando el dolor, como un termostato de ambiente que controla la temperatura”, puntualiza.

Así mismo, el doctor Weihua Ding, quien igual es autor del estudio, agrega que el hecho de dormir mal o pocas horas y sentir que te duele el cuerpo cuando te despiertas generan un círculo vicioso en las personas que sufren un estado de dolor crónico.

¿Cómo se relaciona el estrés con sentir que te duele el cuerpo cuando te despiertas?

Muchas personas creen que el dolor persistente se debe a temas físicos y acuden a sus citas médicas. Sin embargo, el doctor Shiqian Shen, comparte que en algunos casos sentir que te duele el cuerpo cuando te despiertas se debe a estrés emocional o soledad. En otras palabras, tu cerebro interpreta tu estado emocional en dolor físico.

Por último, estas dolencias físicas luego de despertar igualmente pueden ser un indicador de tu propio organismo y cerebro para que descanses más.

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