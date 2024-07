¿Por qué la grasa del abdomen no desaparece aunque eres delgado? Así puedes eliminarla

Aunque suele ser común que las personas delgadas no tengan grasa acumulada en el abdomen, existen excepciones que llaman la atención. Si esto te suena familiar y los ejercicios comunes no funcionan, aquí te explicamos el motivo por el cual la grasa del abdomen no desaparece aunque eres delgado.

¿Cómo se llama la grasa del abdomen que no desaparece aunque eres delgado?

La grasa que se acumula en el abdomen se conoce como grasa visceral, ya que se forma alrededor de las vísceras. Esta grasa puede ser peligrosa, ya que en ocasiones interfiere con el funcionamiento normal de los órganos. Aunque es un problema común, cuando la grasa del abdomen no desaparece aunque eres delgado, puede deberse a un problema hormonal relacionado con el aumento del cortisol, la hormona del estrés.

Los expertos explican que el estrés, el cansancio y una actividad física inadecuada pueden contribuir a la retención de grasa abdominal. La grasa del abdomen no desaparece aunque eres delgado porque estos factores provocan un aumento del cortisol, que a su vez fomenta la acumulación de grasa en el área abdominal.

Los ejercicios que eliminan la grasa del abdomen que no desaparece

Para abordar este problema, los profesionales recomiendan practicar ejercicios funcionales, que mejoran el estado físico sin necesidad de pasar largas horas en el gimnasio. Además, una dieta saludable libre de grasas y azúcares es crucial para combatir la grasa abdominal. Sin embargo, si sigues estas recomendaciones y aún así la grasa del abdomen no desaparece aunque eres delgado, es importante considerar métodos adicionales.

Reducir el nivel de estrés a través de actividades como el yoga o el pilates puede ser muy beneficioso. Estos ejercicios no solo ayudan a relajarse, sino que también contribuyen a mejorar el equilibrio y la fuerza, lo cual puede ayudar a reducir la grasa abdominal. Además, un buen descanso es fundamental; dormir al menos 8 horas diarias puede hacer una gran diferencia en la reducción del cortisol y, por ende, de la grasa visceral.

Siguiendo estos consejos, podrás notar que los ejercicios y la buena alimentación sí dan resultados, siempre y cuando se complementen con una reducción del estrés diario. No siempre es necesario acudir a un gimnasio, ya que hay múltiples ejercicios que puedes realizar en casa para mantener una figura saludable.

