¿Por qué Medio Metro dejará de usar la ropa del Chavo del 8?

José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como Medio Metro, se ha convertido en uno de los personajes más famosos que el internet ha dado en los últimos años y mucho de su éxito es gracias a su carisma, pero también a sus peculiares pasos de baile que inmortalizó durante su etapa con Sonido Pirata.

Programa 16 febrero 2023 Parte 2 | ¡Nuevo Medio Metro en el foro!

Después del éxito obtenido, Medio Metro y Sonido Pirata dieron por terminada su relación laboral de forma sorpresiva, lo que derivó en rumores y polémicas, pues muchos aseguraron que la fama se le había subido a la cabeza al pequeño bailarín, incluso lo tacharon de malagradecido y dijeron que sin la agrupación musical no era nada.

¿Medio Metro registró legalmente su nombre?

Luego de romper relaciones con Sonido Pirata, la agrupación lanzó al nuevo Medio Metro, quien ha tenido un repunte espectacular, tanto así que fue invitado por Molotov a una de sus presentaciones donde rockeó durísimo, incluso debutó en la lucha libre y ha estado presente en diversos programas de televisión, entre ellos, Venga La Alegría.

Ante esto, José Eduardo Rodríguez, quien dice ser el original Medio Metro, registró el nombre de forma legal para evitar que alguien más lo pueda usar sin su autorización: “Amigos, amigas, seguidores y público en general, el día de hoy quiero hacerles saber que su servidor José Eduardo ‘Medio Metro’ soy la única persona que cuenta con la reserva de derechos del personaje artístico. Por lo cual invito a las personas que estén haciendo uso del nombre del personaje a una conciliación con mi equipo legal para poder llegar con buenos términos y dejemos de confundir a la gente”.

¿Medio Metro se lanzó como cantante? El que dice llamarse el original recientemente lanzó “Pal Piso”, tema al estilo rap que grabó junto con Dj Bekman, El Habano y Franklinson, demostrando que quiere hacer carrera en la música y que además de ser bueno para el baile también es bueno para las palabras y las rimas.





El bailarín también dejará las pistas de baile para incursionar en los antros, lo que demuestra que se quiere diversificar para mantenerse vigente y dentro del gusto de la gente.

A veces está bien llorar y seguir adelante.



Gracias a todos los que me apoyan y sus buenos comentarios. pic.twitter.com/spvb2j9vRA — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) February 22, 2023

¿Ya no usará la vestimenta del Chavo del 8?

Debido a los cambios que habrá en la carrera de Medio Metro, José Eduardo Rodríguez reveló durante un encuentro con los medios que dejará de usar la emblemática ropa del Chavo del 8, esa con la que saltó a la fama.

¿Por qué dejará de usarla?

Mucho se habló de que Florinda Meza o el hijo de Roberto Gómez Bolaños podrían demandarlo por usar la imagen del personaje creado por el famoso Chespirito; sin embargo, eso no ha sucedido, pero el bailarín prefiere tomar precauciones antes de que una demanda le caiga encima.

“Eso no es verdad porque no estoy usando la ropa original de El Chavo, estoy usando como el vestido de El Chavito, pero no tengo las botas originales, la camisa original ni el pantalón”, declaró y dejó en claro que no tiene permiso para usar la imagen del personaje, por lo que lanzará su propia línea de ropa.

“Sí, de hecho ahora traje otro personaje, la verdad voy a intentar sacar otros personajes nuevos”, añadió y le envió un mensaje a Florinda Meza. “Ya no lo voy a ocupar (el vestuario de El Chavo), ya voy a usar otros personajes nuevos”, finalizó el bailarín.