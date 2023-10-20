¿Por qué no usar los conectores USB de los aeropuertos?

Los aparatos tecnológicos y el internet marcan significativamente la época en que vivimos. Después de todo, ¿quién no tiene un celular o una computadora portátil? Sin embargo, esto implica que los sitios públicos como los aeropuertos y restaurantes tengan un espacio de conectores USB para que el usuario llegue y recargue la pila de su dispositivo.

Si bien, esta característica en los lugares públicos sirve notablemente y suele ser bien aprovechada por las personas. De acuerdo con expertos en ciberseguridad como la compañía Norton Security, utilizar los conectores USB de los aeropuertos, por ejemplo, predispone a tus dispositivos al ataque de virus y softwares maliciosos.

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Y es que, infectar los conectores USB de sitios públicos es parte del modus operandi de algunos ciberdelincuentes. Tal es el caso del fenómeno llamado Juice Jacking, en donde la víctima pone a cargar la batería de su dispositivo y termina infectado con un software malicioso. De este modo, los delincuentes tienen acceso a los datos personales guardados en dicho celular.

A pesar de que algunos traen la opción de autorizar o no la conexión a los datos del dispositivo, hoy en día los ciberdelincuentes lo evaden. Por lo que, ya es más fácil que existan víctimas del Juice Jacking que sufren la pérdida de sus fotografías, videos, contraseñas de redes sociales y hasta su información bancaria.

¿Qué hacer si eres víctima luego de usar conectores USB públicos?

El Juice Jacking es de enorme preocupación en Estados Unidos. Tan solo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) ha lanzado comunicados sobre el peligro que existe cuando utilizas los conectores USB de los aeropuertos y más sitios públicos. Por lo tanto, sugiere a la población no cargar sus dispositivos en estos espacios.

De igual modo, Norton Security expone que la única forma de combatir este robo de datos personales es utilizar una batería portátil y ya no utilizar los conectores USB de restaurantes, plazas, hoteles y aeropuertos.

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