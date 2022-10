Así fue la primera cita de Yusef y Viridiana: ¿El inicio de su noviazgo?

La última temporada de Survivor México ha sido una de las más emocionantes y también una de las más polémicas, ya que tras haber llegado a su fin algunos atletas siguen acaparando los reflectores, tal es el caso de Yusef Farah y Viridiana, de quienes se especuló habían tenido sus quereres al interior del reality de supervivencia.

Recibimos a Yusef Farah para hablar de su polémica salida de Survivor.

Los integrantes de la tribu Jaguar protagonizaron una aparente historia de amor; sin embargo, Yusef aclaró tras su salida que su cariño hacia Viri siempre fue en un plano amistoso y que jamás pensó en tener una relación con ella.

“Yo a Viridiana la quiero muchísimo, conectamos y vivimos una aventura padrísima en Survivor México”, declaró Farah a Chisme No Like; sin embargo, Javier Ceriani le recalcó que al parecer Viri pensaba lo contrario, a lo que Yusef respondió que no era verdad. “Ambos sabíamos que al regresar nuestras viras serían distintas”, añadió.

Después de eso, Viri no emitió ningún comentario al respecto, así como tampoco Yuss, no obstante, hace unos días se reencontraron en la decimosexta edición del Salón Internacional de Alta Relojería México, a la que Viri fue invitada para inaugurar la suite de una prestigiosa marca, mientras que el ‘León Libanés’ también asistió.

Crédito: Instagram/yuseffarahch

Durante su emotivo reencuentro no dudaron en tomarse una foto para el recuerdo y compartirla en sus redes sociales, incluso, la alpinista le puso un corazón, pero la cosa no terminó ahí y recientemente se dejaron ver juntos una vez más.

En las últimas horas, los exatletas de Survivor México compartieron en sus redes sociales algunas imágenes de su primera cita, la cual fue bastante peculiar ya que tuvo lugar en los canales de Xochimilco, donde Farah terminó hasta sin pantalones.

¿Cómo fue la primera cita de Yusef y Viridiana? La pareja de atletas compartió en sus historias de Instagram que se encontraban en Xochimilco, donde fueron parte de una sesión de fotos en la que cada uno apareció caracterizado de catrín y catrina respectivamente.

Ambos presumieron su impresionante maquillaje y los hermosos escenarios naturales que caracterizan a los canales de Xochimilco pues disfrutaron de un largo recorrido en trajinera. En una de las historias se ve a Yuss cambiándose de pantalón para la sesión de fotos.

Crédito: Instagram/yuseffarahch



Hasta el momento no se han revelado las fotos de la sesión de la que fueron participes Yuss y Viri, por lo que sus fans están impacientes por conocer el resultado final. Así mismo, se desconoce su la relación que existe entre ambos es meramente amistosa o encierra algo más.