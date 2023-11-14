Estuvimos en el primero de los seis conciertos que RBD ofrecerá en Sao Paulo

Tras su exitoso paso por Río de Janeiro, RBD llegó a Sao Paulo, donde ofrecerá seis conciertos a los que se estiman, asistirán cerca de 300 mil personas. Tal como lo habíamos prometido, Ventaneando estuvo presente en el primero de ellos para ser testigos del éxito de la agrupación mexicana en Brasil.

Pero esta vez, Ventaneando no resistió las ganas de conocer un poco más del ‘Soy Rebelde Tour’, desde sus entrañas y ahí captamos parte del equipo que se hace cargo del vestuario de Anahí, Dulce María, Maite, Christian y Christopher.

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¿Cómo es el vestuario de los cantantes?

Se trata de más de 70 piezas a cargo de diseñadores latinoamericanos, desde el famosísimo sombrero rosa de Anahí y sus tutús decorados a mano, pasando por el polémico y muy vistoso vestuario que ha usado Christian Chávez y también, las increíbles capas y botas que ha lucido Dulce María.

Muchos diseños, por cierto, transformados o creados únicamente para su paso por Brasil con detalles en azul, amarillo y verde, que son los colores de su bandera.

También, pudimos hablar con bailarines provenientes de Estados Unidos y Canadá, luego de haber sido elegidos en un casting, realizado en Los Ángeles.

Es un show largo y tenemos como 14 coreografías y pasamos mucho tiempo sobre el escenario, casi no nos bajamos y cuando es así, es para refrescarnos rápido

Pero más allá de tras bambalinas y tal como ha ocurrido en cada uno de sus conciertos, sus apasionados fanáticos no podían faltar.

Muy contentos, después de 15 años, yo era un niño y ahora un adulto

Es así como noche a noche, durante seis días, RBD dejará sin aliento a sus seguidores brasileños que, quienes desde hace 15 años ansiaban su regreso.

Los padres de Christian Chávez lo están apoyando en Brasil

Luis Chávez y Olivia Garza, acompañaron a su hijo en los conciertos que el grupo ha ofrecido en Río de Janeiro y Sao Paulo, Brasil.

Felices de ver a mi hijo realizado en lo que está haciendo y es un orgullo muy grande

Y, aparte nosotros somos fans de RBD

Y aseguran sentirse orgullosos de verlo pleno, al haberse despojado de todo tipo de inseguridades en relación a su personalidad y orientación sexual.

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