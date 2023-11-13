RBD regresó a Brasil después de 15 años de ser todo un suceso
Luego de una espera de 15 años, miles de personas pudieron disfrutar de los conciertos de RBD en Brasil, donde las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes.
Tras su paso por Estados Unidos con más de 30 conciertos agotados y otros tantos en Colombia, RBD finalmente llegó, al país que después de México, más satisfacciones le ha dado en su carrera y que por 15 años, esperó su regreso con ansias, Brasil.
Este programa, viajó para acompañarlos en su esperada reaparición por tierras cariocas y habló con ellos en exclusiva.
Estamos felices, felices de estar aquí, pareciera que esto no iba a pasar, desde hace 15 años, gracias al amor de toda esa gente, toda esa energía que ahora es RBD y lo que nos mueve, lo hizo posible y bueno van a vivir esto que es de las cosas más locas, que es Brasil, que es una intensidad y que es un amor, que se sale de nuestro corazón, se desborda, pero estamos felices de estar juntos otra vez
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¿Cómo va la recuperación de Anahí?
Anahí, por cierto, aseguró que el amor de sus fanáticos y compañeros, la han ayudado a sobrellevar la recuperación de su oído, luego de haber sufrido un accidente cuando al hacerle un audífono, le lastimaron el tímpano.
El tema del oído, cada vez va mejor, me siento súper, súper bien y cómo no con esta motivación, tenerlos conmigo, para mí esto es lo más bonito, estoy agradecida, estoy completamente con mi corazón puesto en este tour, creo que eso se nota en cada uno, que lo estamos dando todo y lo más importante para nosotros, es que ustedes lo disfruten…
¿Cómo lo está viviendo Christian Chávez?
Christian Chávez, por su parte, confesó sentirse más realizado y libre que nunca, en este tour, puesto que antes de que el grupo se separara hace 15 años, aún no había hecho pública su preferencia sexual.
Yo me siento en mi adolescencia tardía, la verdad es que para mi es esta forma de expresar y poder tomar a mi niño de 14 de 12 y hacer las paces con él, y dejarlo vestir como se quería vestir, y dejarlo ser como él quería ser y qué mejor que hacerlo con estas personas que amo tanto y de las cuales he aprendido y he recibido más que amor, apoyo
No paramos de llorar, todos los conciertos lloramos, ya de repente es de ‘ya, por favor, hay que aguantarnos’ pero es imposible
Maite, por su parte, celebró vivir esta etapa realizada personal y profesionalmente.
Estamos en una nueva etapa, también nosotras como mamás, con nuestras familias, somos unos gitanos en movimientos, pero con mucho amor y también estructurándonos, volviéndonos empresarios de nuestro proyecto, haciendo equipo
Christopher Uckermann, aseguró que a pesar de ser diagnosticado con problemas de tiroides, recientemente, esto no ha sido obstáculo para disfrutar el reencuentro de RBD.
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Esta es la vida y pasan cosas, pero aquí estamos en el tour, pasan imprevistos, pero es parte de la aventura. La verdad que es muy emocional y la conexión con la gente arriba ha sido muy poderosa, ya crecieron con nosotros
Pero RBD, no solamente llenó de rebeldía Río de Janeiro, también São Paulo, donde se están presentando por seis noches consecutivas, para finalmente arrancar su gira en México, empezando por Monterrey y Guadalajara y finalmente, la CDMX.
Tenemos seis Foro Sol y un Estadio Azteca el 21 de diciembre, que va a ser, esa es la última fecha del ‘Soy Rebelde Tour’, hasta ahora. Dani Bisogno, te quiero