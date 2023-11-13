Daniel Bisogno habla de la razón que lo llevó al hospital: ¿Cuál es su estado de salud?

Hace unas semanas, Daniel Bisogno estuvo internado por un tema de salud, lo que abrió la puerta a muchos rumores y especulaciones, por lo que nuestro compañero tuvo que salir a desmentirlo por medio de las redes sociales. Ahora, nos cuenta todo en exclusiva con Pati Chapoy.

Fue mi regalo de la naturaleza de 50 años. Se hicieron unas varices en el esófago, las cuales jamás nos percatamos y empezó a sangrar, hasta llegar a un punto, donde fue de gravedad. En ese momento, fui hospitalizado, estuve una semana hospitalizado, en lo que pegaban, literalmente esas varices y empezaban a arreglar y a revisar…

Te puede interesar: Daniel Bisogno aclara los rumores sobre su estado de salud

"Después de ese suceso que dimos cuenta aquí, cinco meses después, me despierto con la noticia de que de nueva cuenta estaba internado. El parte médico que recibimos en ese entonces fue, se reventó la vesícula, lo tuvieron que operar y no supimos más", añadió Pati Chapoy.

¿Qué le pasó a Daniel Bisogno?

"Nosotros fuimos y me refiero a Ventaneando, que somos un medio ético para dar la información y el único autorizado, fuimos muy delicados en dar la información para evitar, lo que no pudimos evitar, que de pronto, medios muy importantes, personas importantes en los medios de comunicación, empezaron a especular".

La cosa fue muy sencilla. Estábamos haciendo el programa, yo le comenté a Pati y aquí a mis compañeros que sentía como inflamado, entonces me van a ver en el hospital constantemente, porque uno está en la lucha constante para estar bien

Y si llega cualquier tipo de enfermedad, estaré ahí y aquí, había una cuestión con un antecedente que fue lo de las varices. Cada determinado tiempo, tengo que ir hacerme estudios, hacerme una endoscopía, ver que todo esté bien, si hay algo que arreglar, ligan las varices

¿Cómo se sentía Daniel Bisogno en el foro de Ventaneando?

"Yo recuerdo perfectamente cuando llegaste al foro, estábamos Pedro y yo, aquí en la sala ‘Estoy inflamado, me duele’ y todo mundo te empezamos a dar sugerencias", comentó Pati Chapoy.

También te puede interesar: Pedro Rivera comparte su historia de amor con Rosa Saavedra