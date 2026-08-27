Hoy se prepararon waffles en MasterChef 24/7: 3 trucos para que queden esponjosos y perfectos

Los waffles fueron uno de los protagonistas del delivery de este jueves en MasterChef 24/7 junto a las crepas saladas. Hoy, los cocineros tuvieron que demostrar que incluso una preparación aparentemente sencilla puede convertirse en un verdadero reto cuando se busca conseguir la textura perfecta. Si quieres recrear este clásico desayuno en casa, toma nota de estos 3 trucos para hacerlos esponjosos y perfectos.

MasterChef 24/7: 3 trucos para que los waffles queden esponjosos y perfectos

Aunque la receta de waffles no requiere demasiados ingredientes, existen algunos detalles que pueden marcar la diferencia entre un resultado pesado y uno esponjoso, ligero y dorado. La temperatura de la waflera, la forma de incorporar los ingredientes y el manejo de la masa son claves.

1. No batas demasiado la masa

Uno de los errores más comunes al preparar waffles es batir la mezcla en exceso. Aunque es importante integrar bien los ingredientes, hacerlo durante demasiado tiempo puede desarrollar el gluten de la harina y provocar que queden duros o demasiado compactos.

Lo ideal es mezclar los ingredientes secos y húmedos hasta que estén integrados. No te preocupes si quedan algunos pequeños grumos en la masa: es preferible eso a trabajarla de más. El resultado será una preparación con una textura mucho más ligera una vez que pase por la waflera.

2. Agrega las claras de huevo batidas

Si buscas unos waffles especialmente esponjosos, este truco puede hacer una gran diferencia: separa las claras de las yemas y bátelas hasta obtener una espuma firme.

Después, incorpora las claras a la masa con movimientos envolventes. El aire que contienen ayudará a que los waffles tengan una estructura más ligera y aumenten su volumen durante la cocción. Es importante hacerlo suavemente para evitar perder el aire que incorporaste al batir las claras.

3. Precalienta muy bien la waflera

La temperatura también es fundamental para conseguir waffles dorados y crujientes por fuera, pero suaves y esponjosos por dentro.

Antes de colocar la masa, asegúrate de que la waflera esté completamente caliente. Si la superficie todavía está fría, la masa puede tardar demasiado en cocinarse y terminar con una textura poco uniforme. Una vez que esté caliente, coloca la cantidad adecuada de masa sin llenar demasiado los compartimentos, ya que aumentará de volumen durante la cocción.

Con estos trucos podrás prepararlos en casa y conseguir una textura esponjosa y perfecta.|Canva

¿Con qué acompañar los waffles al estilo MasterChef 24/7?

Una vez listos, puedes servirlos con ingredientes dulces como fruta fresca, miel, maple, azúcar glass, chocolate o crema batida. También puedes apostar por una versión más contundente con tocino y otros acompañamientos salados. Para el reto delivery, los cocineros, coordinados por la Chef Lili Cuéllar, prepararon una compota de frutos rojos y acompañaron el postre con queso mascarpone.

Así que si hoy te dieron ganas de preparar waffles después de ver MasterChef 24/7, ya tienes tres claves para conseguir un resultado mucho más cercano al de una cocina profesional: mezcla la masa sin sobrebatirla, incorpora claras montadas y precalienta correctamente la waflera.