Brenda Milner, neuropsicóloga británica: “Si te has embarcado en algo y descubres que no es del todo adecuado para ti, por el amor de Dios, no dudes en cambiar”

La psicología es una de las ciencias más importantes del mundo y una disciplina que aborda algo tan complejo como lo es la mente humana. Desde hace muchos años diferentes profesionales se han encargado de abordar el estudio del comportamiento de las personas con el fin de comprender ciertos parámetros.

Entre estos profesionales no solo podemos nombrar a Sigmund Freud, Carl Jung, B.F. Skinner, Jean Piaget, Ivan Pavlov, Abraham Maslow, Carl Rogers, ya que existen muchos otros que han sumado sus descubrimientos y teorías. Uno de los ejemplos es Brenda Milner, una neuropsicóloga británica muy destacada.

El legado de Brenda Milner

Brenda Milner es considerada como la fundadora de la neuropsicología clínica, la disciplina que une el estudio del cerebro con el comportamiento humano. Con su trabajo logró transformar radicalmente la comprensión de la mente humana al demostrar de manera pionera que la memoria no es un sistema único, sino que está dividida en diferentes tipos autónomos alojados en regiones cerebrales específicas.

La neuropsicóloga descubrió que las estructuras del lóbulo temporal medial, en particular el hipocampo, son críticas para la formación de recuerdos cotidianos a largo plazo, de acuerdo a diferentes fuentes bibliográficas, pero no para la retención inmediata ni para el aprendizaje de habilidades motoras e inconscientes.

Brenda Milner y una frase para reflexionar

El legado de Brenda Milner es muy grande e importante, y muchos de sus resultados pueden palparse en frases que dejó grabadas en la historia de la psicología. Una de esas frases es la que dice “Si te has embarcado en algo y descubres que no es del todo adecuado para ti, por el amor de Dios, no dudes en cambiar”, una premisa muy potente.

En la actualidad, la frase de Brenda Milner se traduce en la capacidad de cambiar de dirección sin culpa y un claro ejemplo de ello es en el entorno laboral y digital que cambia a un ritmo frenético, aferrarse a un proyecto, formato o estrategia que ya no funciona solo por el esfuerzo invertido es una verdadera trampa. Esta premisa nos revela que cambiar de rumbo no es un fracaso, sino una estrategia inteligente de adaptación, optimización y salud mental.