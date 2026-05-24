¿Qué es el TLP? El trastorno que enfrentan dos cocineras de MasterChef 24/7

Los participantes de MasterChef 24/7 comienzan a vivir momentos de mayor intensidad, lo que los ha llevado a tener algunos conflictos. En una conversación sincera, Michelle y Carmen hablaron de su salud mental y del TLP que ambas enfrentan, pero ¿qué es este trastorno y cómo afecta a las personas? Aquí te contamos más sobre este padecimiento.

Michelle y Carmen hablaron de su salud mental, este es el trastorno que enfrentan

Después del momento que vivió Michelle al obtener el delantal negro por su preparación de risotto, y el enfrentamiento que tuvo la noche del viernes con Ramahá, la cocinera habló con Carmen, Pablo, Diego y Daniela acerca de cómo se siente. En la charla, reveló que padece TLP, pero que se trata de algo que prefiere guardarse y no contarlo a todo el mundo.

En ese sentido, Carmen se solidarizó con el sentimiento de su compañera, y reveló que ella enfrenta el mismo trastorno, sin embargo, no se trata de una "carta" que hayan querido utilizar en la competencia para justificar sus reacciones.

Michelle y Carmen revelaron que padecen TLP

¿Qué es el TLP o trastorno límite de la personalidad?

La Fundación UNAM, explica que el "Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) o trastorno borderline (que en español se traduce “caso-límite” o “estado-límite”), es una afección mental en la cual una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables; quien llega a padecerlo se caracteriza por estar a punto de ser neurótico o psicótico con todos sus signos y síntomas".

Añade que estas personas sufren altibajos emocionales y "están en los extremos de la idealización y devaluación; son sumamente sensibles a las emociones que experimentan, impulsivos e inestables". Asimismo, que sus relaciones interpersonales son muy complejas.

Por su parte, la Clínica Mayo indica que los cambios del estado de ánimo, la ira y la impulsividad en estas personas suelen mejorar con la edad, sin embargo, "los problemas principales de autopercepción y miedo a ser abandonado, así como los problemas en las relaciones, continúan".

MasterChef 24/7: ellos son los cocineros que tienen delantal negro y podrían quedar fuera de la competencia

Carmen

Javier "La Chuleta Metalera"

Michelle

Antrax

Jazmín

Camila

Claudia

Pablo

Arturo

Luis

Lancer

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