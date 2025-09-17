Con estos alimentos podrás hacerle frente al estrés
El estrés acompaña a muchas personas a diario y recurrir a distintas prácticas es necesario para enfrentarlo. Los alimentos también cumplen un rol en este caso.
En la actualidad, el estrés se ha convertido en parte de la vida diaria de la mayoría de las personas. Es por eso que especialistas aconsejan cambiar ciertos hábitos y la alimentación no está exenta de modificaciones. ¿Qué alimentos evitan esta alteración en tu cuerpo y tu mente?
Las largas rutinas laborales, el tráfico de la ciudad, los problemas económicos o ciertas situaciones de la cotidianidad, son parte de la causa del estrés reinante entre las personas. Lo bueno es que hay alternativas para hacerle frente y mejorar nuestra calidad de vida.
¿Qué es el estrés?
El Instituto Mayo Clinic, de Estados Unidos, afirma que el estrés es una reacción psicológica y física normal a las exigencias de la vida: “Desafortunadamente, las complicaciones constantes de la vida moderna, sus exigencias y expectativas causan que el sistema de alarma de algunas personas no se apague casi nunca”, remarcan sus expertos.
Es en este punto que Mayo Clinic aconseja no esperar a que el estrés dañe nuestra salud, nuestras relaciones interpersonales o nuestra calidad de vida. Por lo tanto, resulta necesario adoptar hábitos que permitan hacerle frente.
¿Qué alimentos ayudan a reducir el estrés?
Como se mencionó, a ciertas prácticas para enfrentar al estrés se le puede sumar una adecuada alimentación. Al respecto, desde la Universidad de Harvard afirman que algunos alimentos ayudan a regular al cortisol, que es conocida como la “hormona del estrés”.
Aunque la alimentación no elimina al estrés, puede ayudar, y mucho. Es por eso que los expertos aconsejan el consumo de alimentos específicos como el salmón, el cacahuate, los huevos, la banana y la espinaca.
Se trata de alimentos ricos en ácidos grasos Omega 3 y magnesio que ayudan a reducir el cortisol, aliviar la ansiedad, mejorar el ánimo y eliminar la fatiga. Por lo tanto, se trata de alimentos que no deberían faltar en nuestra dieta, además de otros hábitos que colaboren con nuestro bienestar.