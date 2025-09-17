inklusion logo Sitio accesible
Nota

Con estos alimentos podrás hacerle frente al estrés

El estrés acompaña a muchas personas a diario y recurrir a distintas prácticas es necesario para enfrentarlo. Los alimentos también cumplen un rol en este caso.

Imagen editada de Canva
Iván Charello | Marktube
En la actualidad, el estrés se ha convertido en parte de la vida diaria de la mayoría de las personas. Es por eso que especialistas aconsejan cambiar ciertos hábitos y la alimentación no está exenta de modificaciones. ¿Qué alimentos evitan esta alteración en tu cuerpo y tu mente?

Las largas rutinas laborales, el tráfico de la ciudad, los problemas económicos o ciertas situaciones de la cotidianidad, son parte de la causa del estrés reinante entre las personas. Lo bueno es que hay alternativas para hacerle frente y mejorar nuestra calidad de vida.

¿Qué es el estrés?

El Instituto Mayo Clinic, de Estados Unidos, afirma que el estrés es una reacción psicológica y física normal a las exigencias de la vida: “Desafortunadamente, las complicaciones constantes de la vida moderna, sus exigencias y expectativas causan que el sistema de alarma de algunas personas no se apague casi nunca”, remarcan sus expertos.

@elmanualdediego Calmar el estrés 🧘🏽‍♂️ #estres #motivacion #pensar #silencio #ruido #longvideo ♬ A.Vivaldi The Four Season, Summer Presto; Tempo Impetuoso - AllMusicGallery

Es en este punto que Mayo Clinic aconseja no esperar a que el estrés dañe nuestra salud, nuestras relaciones interpersonales o nuestra calidad de vida. Por lo tanto, resulta necesario adoptar hábitos que permitan hacerle frente.

¿Qué alimentos ayudan a reducir el estrés?

Como se mencionó, a ciertas prácticas para enfrentar al estrés se le puede sumar una adecuada alimentación. Al respecto, desde la Universidad de Harvard afirman que algunos alimentos ayudan a regular al cortisol, que es conocida como la “hormona del estrés”.

Aunque la alimentación no elimina al estrés, puede ayudar, y mucho. Es por eso que los expertos aconsejan el consumo de alimentos específicos como el salmón, el cacahuate, los huevos, la banana y la espinaca.

Se trata de alimentos ricos en ácidos grasos Omega 3 y magnesio que ayudan a reducir el cortisol, aliviar la ansiedad, mejorar el ánimo y eliminar la fatiga. Por lo tanto, se trata de alimentos que no deberían faltar en nuestra dieta, además de otros hábitos que colaboren con nuestro bienestar.

