¿Te pueden descontar una parte del aguinaldo? Resuelve tus dudas.

Diciembre ha llegado y uno de los eventos más esperados por las y los trabajadores en México es el pago del aguinaldo. Según la Ley Federal del Trabajo, es una prestación laboral o depósito anual que debe ser cubierto antes del día 20 de diciembre. Sin embargo, hay quienes tienen dudas al respecto y una de ellas es si te pueden descontar una parte del aguinaldo.

De acuerdo con otros medios de información centrados en las finanzas del país, la respuesta es negativa, ya que no te pueden descontar una parte del aguinaldo. No obstante, pueden existir descuentos en el pago cuando son anticipos a cuenta de dicha remuneración o por el cobro de pensiones alimenticias.

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El pago del aguinaldo es proporcional a 15 días de salario o una parte en caso de que el trabajador todavía no cumpla el año. Además, resulta importante destacar que el pago del aguinaldo no se salva de generar impuestos a menos que la cantidad sea inferior al monto equivalente a 30 días de salario mínimo.

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Curiosidades sobre el pago del aguinaldo en México

Ya que sabes que no te pueden descontar una parte del aguinaldo, existen más curiosidades y características de esta prestación laboral anual en México. Por ejemplo:



El aguinaldo es un derecho de los trabajadores al que no se puede renunciar, sin importar otro tipo de prestaciones.

La Ley establece que el aguinaldo y el salario deben pagarse en efectivo y con la moneda en curso legal. Por lo tanto, no se permite el pago de los mismos en mercancías, vales o fichas.

En sus orígenes, el aguinaldo era una gratificación o regalo de los patrones de manera voluntaria a sus empleados por las fiestas decembrinas. Posteriormente, fue consignado en la Ley Federal del Trabajo porque representaba un beneficio para los trabajadores.

Los trabajadores que tienen derecho al pago de aguinaldo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, son todos, ya sea de base, de confianza, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado y eventuales. Incluso, aquellos trabajadores por comisión como los agentes de comercio, de seguros y vendedores.

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