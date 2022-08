Qatar 2022: ¿Qué estará prohibido hacer durante el Mundial de Futbol?

¿Qué estará prohibido durante el Mundial de Qatar 2022?

Nasser Al-Khater, Presidente del Comité Organizador de la Copa del Mundo, comentó que las personas que tengan relaciones sexuales y no estén casadas recibirán un castigo económico.



Es sabido que Qatar es un país muy conservador y esto no tiene por qué ser una sorpresa. Ahora bien, hay otras cuestiones que también llegan a ser impactantes.



El funcionario dijo que no se permitirán manifestaciones públicas de afecto, algo que es particularmente increíble pues el fútbol genera reacciones de este tipo y vale preguntarse cómo harán las personas para demostrarse cariño entre sí.