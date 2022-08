Los participantes de Survivor México continúan en el ojo del huracán tras darse a conocer supuestos robos de alimentos en el campamento. Yusef ha sido uno de los sobrevivientes más comentados, pues Warrior exhibió su cofre con shampoo, un espejo, refrescos, detergente, una esponja, un peine, cinta y más artículos.

Yusef explota contra Halcones durante la ceremonia de Survivor México.

El biólogo reveló el día de ayer que no fue el único concursante que robó alimentos, acusando a la Tribu Halcón de tener un encendedor y cerillos en su campamento para prender su fogata.

Ante los recientes hechos, Warrior adelantó que se comenzará con una investigación para saber qué ocurre exactamente en ambas tribus.

“Creo que es lo mejor para todos... tomaré las palabras de Gabo, Yusef, Viridiana, Kenta, Julián y Nahomi. Vamos a indagar qué es lo que está pasando exactamente, esperemos que encontremos algunas pruebas. Seamos maduros”, dijo el conductor.

Así será la fuerte pelea de Yusef y Julián en Survivor México

Tal parece que los sentimientos continúan a flor de piel dentro de Survivor México, pues ahora se avecina un fuerte enfrentamiento entre Yusef y Julián.

En el avance de esta noche se pueden ver a ambos participantes pelearse y enfrentarse cara a cara, momento que es presenciado por otros sobrevivientes de ambas tribus.

No es la primera vez que Julián y Yusef protagonizan una pelea en nuestro reality show, pues en su momento el integrante de Los Otros dijo ser la “piedrita incómoda” que moleste a los Jaguares.

“Yo sí tengo pantalones para saber ser líder de un equipo. Se necesitan responsabilidades, no solo saber hablar. Estoy en una tribu que me quiere, ojalá que te amen porque yo estoy viviendo un Survivor México increíble. Ojalá y lo goces porque no parece”, expresó el biólogo tras las palabras de su rival.

