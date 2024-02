¿Qué aparatos no debes utilizar para medir la glucosa? ¡Ten cuidado!

El monitoreo constante del nivel de glucosa en la sangre es importante para manejar la diabetes tipo 1 y 2. Sin embargo, el uso de los materiales adecuados es vital. Por esta razón, te presentamos qué aparatos no debes utilizar para medir la glucosa.

En particular, se trata de los smartwatch o relojes inteligentes que aunque tienen una gran variedad de funciones y la capacidad de monitorear varios parámetros biológicos, simplemente son los aparatos que no debes utilizar para medir la glucosa porque no son precisos y confiables.

El tamaño, coloración y forma de lunares pueden ser señal de alerta [VIDEO] En Venga la Alegría nos preocupamos por tu bienestar. Toma nota de esta impotante información y no dejes e acudir con tu médico.

Te puede interesar: Este debe ser tu nivel de glucosa según tu edad

Pese a que los aparatos que no debes utilizar para medir la glucosa pueden medir la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y hasta la saturación en la sangre, la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, señala que las lecturas de los relojes inteligentes y anillos inteligentes no son confiables porque para ese tipo de análisis y mediciones, se requiere la extracción de una muestra de sangre.

¿Por qué no debes utilizar relojes inteligentes para medir la glucosa?

Los smartwatch o relojes inteligentes tienen la capacidad de contar pasos y leer los latidos del corazón para detectar arritmias o problemas cardíacos. No obstante, fallan al momento de medir la glucosa en la sangre porque es forzosamente necesario que el aparato perfore la piel para poder realizar el estudio directo en la sangre.

Por esta misma razón, la FDA no puede validar a los relojes y anillos inteligentes. Además de que el resultado que muestran los aparatos que no debes utilizar para medir la glucosa pondrían en riesgo el bienestar de los pacientes con diabetes y generar reacciones por mediciones no precisas.

Te puede interesar: Descubre el momento ideal para medir la glucosa, ¡no te equivoques!