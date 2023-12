Estos ejercicios debes hacer en invierno para evitar el frío

A pesar de que el invierno es la sede de una de las épocas más lindas y hogareñas del año, no podemos negar que las bajas temperaturas traen algunas consecuencias para nuestra rutina. Finalmente, si no es por obligación, no todos se sienten cómodos saliendo de casa o de las cobijas cuando hace frío. Pero si estás decidido a no perder el ritmo porque acostumbras a la actividad física, te compartimos qué ejercicios hacer en invierno para evitar el frío.

La activación de tu cuerpo te ayudará a entrar en calor otra vez durante esta época y vencer la pereza que muchas veces llega. Aunque si haces ejercicio con regularidad, tal vez tengas una idea de qué ejercicios hacer en invierno para evitar el frío. No obstante, las siguientes son sugerencias de portales especializados en salud.

¿Cuáles ejercicios hacer en invierno para evitar el frío?

Caminar moderadamente

Al respecto, las caminatas de 15 minutos en el exterior logran activar al cuerpo. Por lo tanto, las articulaciones, los músculos y los huesos están en constante movimiento. De hecho, portales especializados como Cuerpo y Mente explican que caminar estimula los discos verticales, mejora la postura y la respiración profunda.

Yoga

Si lo que quieres es cuidar la salud de tu cuerpo y mente al mismo tiempo, lo que sugieren los expertos es el yoga. Esta disciplina figura como respuesta a qué ejercicios hacer en invierno para evitar el frío porque algunas posturas como los asanas lubrican los órganos, mejoran la circulación de la sangre y la flexibilidad de los músculos.

Ciclismo

En algunas regiones de México, el invierno es más húmedo por las constantes lluvias o la neblina. Pero si el día pinta bien o vives en una zona más seca, puedes montar bicicleta. En particular, responde a qué ejercicios hacer en invierno para evitar el frío porque ayuda al equilibrio de la mente, refuerza las rodillas y calienta los músculos. A su vez, reduce el colesterol malo y mejora el estado de ánimo.

