¿Qué está sucediendo con la hija de Camilo Sesto?

Camilo Blanes Cortés, mejor conocido en el mundo artístico como Camilo Sesto, fue sin duda uno de los mejores cantautores y productores musicales del siglo pasado. Con éxitos como ‘Donde estés, con quien estés’, ‘El amor de mi vida’ o ‘Perdóname’, logró posicionarse muy alto entre los oyente de balada romántica, pop y rock a nivel mundial. Incluso, en 2011 fue galardonado con la medalla “Máximo Orgullo Hispano”.

Escribió canciones para artistas como José José, Miguel Bosé, Lucía Méndez y muchos más que si no los conoces, seguramente tu madre sí. ¡Realmente un ícono musicalmente hablando!

Aunque trató de cuidar su vida personal, se conoció sobre su relación con la mexicana Lourdes Ornelas. Producto de su amor con Lourdes, tuvo un hijo llamado Camilo Blanes Jr., quien ahora se hace llamar Sheila Devil.

¿Qué le pasa a la hija de Camilo Sesto?

Sheila Devil, hija de Camilo Sesto y antes conocida como Camilo Blanes, ha preocupado a sus seguidores en redes sociales, pues al parecer la partida de su padre en 2019 le trajo tremendos problemas emocionales que desgraciadamente la hicieron meterse en el mundo de las drogas.

Se sabe que desde que Sheila comenzó a compartir en sus redes el proceso de su transformación, su madre no ha aceptado para nada su comportamiento. Y es que aunque no haya hablado específicamente sobre la transformación que realizó su hija, con la que ahora se identifica, a Lourdes lo que le preocupa es el entorno en el que se ha envuelto. En diversas entrevistas, Ornelas ha recalcado su preocupación y argumenta que las autoridades no han hecho mucho para poder ayudar a su hija en esta lucha contra las drogas.

Lo estoy pasando muy mal por los errores de mi hijo

Ha declarado Lourdes, madre de Sheila.

El deterioro físico en cada una de las fotos que publica la hija de Camilo Sesto son realmente alarmantes, pues su rostro se puede ver con un inmenso destrozo día con día. Sheila sube continuamente videos donde se está dopando y no le importa que la gente conozca esa faceta, además de que se pueden leer comentarios de gente criticándola y a los cuales no les hace caso o contesta de forma sarcástica y retadora.

Se ha colado información en la que se mencionan días de fiesta interminables, imágenes turbias en bañadores minúsculos y un tremendo desorden en su hogar, datos que claramente alarman. Se sabe que Devil heredó una mansión, obras de arte, joyas y una cantidad muy fuerte de dinero con la que ha logrado llevar a cabo cada una de sus acciones que no le traen nada bueno en absoluto.

La madre de Sheila también ha revelado que su relación con ella ha sido fracturada y tiene continuos altibajos, pues gracias a las drogas ella está fuera de sí casi todo el tiempo y gracias a que Lourdes acude a casa de Sheila para ver cómo van las cosas, es que ha logrado evitar muchos robos. Una situación difícil que no se le desea a ningún padre pasar.

