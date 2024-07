¿Qué fue de Melissa Barrera de La Academia?

Melissa Barrera Martínez nació el 4 de julio de 1990 en Monterrey, Nuevo León. Es la mayor de tres hermanas y desde joven mostró un profundo interés por las artes, especialmente la música y la actuación.

Inició su carrera en el medio como parte de la novena generación de “La Academia”, donde destacó por su gran talento; sin embargo, no logró llegar a la final.

Tras ser eliminada, hizo un casting para la telenovela “La mujer de Judas”, donde consiguió un papel que impulsó su carrera en la pantalla.

Posteriormente, participó en varios melodramas y fue aceptada en la serie “Club de Cuervos”, de una de las plataformas de streaming más famosas.

En 2017, Melissa tomaría una de las decisiones más importantes de su vida al mudarse a Los Ángeles para probar suerte en Hollywood, donde años después participó en la película “In the Heights”.

Poco a poco, su carrera fue en ascenso y en 2022 alcanzó uno de sus papeles más importantes al protagonizar el filme de terror “Scream 5".

¿En qué películas ha participado Melissa Barrera?

Melissa Barrera es una de las pocas mujeres hispanas que han logrado obtener diversos papeles fuera de los típicos roles asignados a las latinas.

Algunas de las películas en las que ha participado la ex concursante de “La Academia” son: “L for Leisure”, “Manual de principiantes para ser presidente”, “El hotel”, “Sacudete las penas”, “Dos veces tú", “In the Heights” y “Scream 5".

“Cuando era joven, era una gran fanática del terror, me obsesionaban las películas de ese género y soy admiradora de Neve y Courteney. Durante el rodaje, traté de ser profesional, pero sentía como si estuviera soñando”, declaró Melissa sobre su papel protagónico en “Scream 5", donde interpretó a Sam Carpenter.

Además de su trabajo en el cine, Melissa es defensora activa de la representación latina en la industria del entretenimiento, abogando por roles más complejos y variados para las actrices hispanas en Hollywood.