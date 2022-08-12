Melissa Barrera habla sobre su paso por La Academia.

Melissa Barrera es una cantante y actriz mexicana en pleno crecimiento, formó parte de La Academia en el año 2011, donde se quedó con el decimosexto lugar; sin embargo, ese no fue impedimento para ella y por ello, siguió luchando hasta convertirse en una de las actrices más prometedoras.

Actualmente se encuentra rompiéndola a lo grande con su actuación en la serie “Sigue respirando”, donde interpreta a una abogada acostumbrada a los lujos y la ostentosa vida de Manhattan; sin embargo, se da cuenta que nada de eso importa cuando la avioneta en la que viajaba se estrella en medio de la nada.

¿Cómo ha sido su carrera como actriz? Poco a poco los actores mexicanos han logrado abrirse camino en las grandes producciones hollywoodenses, tal como Eiza González, Tony Dalton y Melissa Barrera, quien a sus 31 años logró incorporarse al elenco de la saga de terror “Scream” y la serie antes mencionada.

La nacida en Monterrey, Nuevo León en 1990, estudió teatro musical en la Tisch School, of the Arts de Nueva York; sin embargo, su debut en televisión llegó en el 2011, cuando apareció en La Academia.

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Melissa fue eliminada en el concierto número 13 de 18, pero eso no le impidió seguir sus sueños y actualmente se encuentra inmersa en el mundo de la actuación.

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Barrera habló sobre su paso por el reality show de talentos más exitoso de México y declaró que uno de sus mejores recuerdos en La Academia, fue haber conocido a su esposo Javier, quien también formó parte de aquella generación.

También se tomó el tiempo de enviarles un mensaje a los alumnos de la actual generación de La Academia, a quienes les pidió que “no piensen que lo que han hecho en La Academia, que no piensen que lo que están haciendo ahí los va a definir”.

“Hay mil oportunidades saliendo y si quieren seguir haciendo lo que les gusta, pueden, y si quieren cambiar de carril, pueden, y no se dejen tumbar por las críticas”, finalizó la exacadémica.