¿Alguna vez te has preguntado qué no debes hacer después de tener intimidad con tu pareja? Bueno, estás de suerte, porque en este artículo voy a desvelar algunas acciones que debes evitar a toda costa. Ya que, es posible que después de esos momentos de pasión y conexión sea fácil caer en ciertos comportamientos que pueden arruinar el momento o incluso afectar la relación. Así que, prepárate para descubrir qué no hacer después de tener intimidad con tu pareja y asegurarte de mantener la chispa encendida.

¿Qué cosas no se deben hacer después de tener relaciones sexuales?

Lo primero que debes evitar es expresar comentarios negativos sobre el encuentro. Cada experiencia es única y es importante valorarla de manera positiva. No tienes que criticar el desempeño de tu pareja ni hacer comentarios hirientes que puedan afectar su autoestima. En cambio, es mejor enfocarse en resaltar los aspectos positivos y disfrutar con tu pareja de la conexión que acaban de experimentar.

Otra cosa que debes evitar es usar el celular inmediatamente después de tener intimidad, pues es importante dedicar tiempo a tu pareja después de esos momentos tan íntimos. Tomate un momento para disfrutar de la compañía del otro, para hablar, abrazarse o simplemente descansar juntos. El celular puede esperar, pero tu relación merece atención inmediata.

Asimismo, es fundamental no utilizar palabras despectivas u ofensivas hacia tu pareja después de tener intimidad. A veces, en medio de la pasión, es posible dejarse llevar y decir cosas que no reflejan lo que realmente se siente. Es importante recordar que el respeto y la comunicación son la base de una relación saludable. Así que evita cualquier tipo de lenguaje que pueda herir a tu pareja y, en su lugar, utiliza palabras de amor y afecto para fortalecer su conexión emocional.

Otro punto importante es no mencionar el nombre de un ex durante estos momentos íntimos. Es comprensible que hayas tenido relaciones pasadas, pero traer a colación a un ex durante la intimidad puede generar incomodidad y desconfianza en tu pareja. Cada relación es única y debes enfocarte en el presente y en la persona que tienes al lado. Evita cualquier referencia a relaciones pasadas y enfócate en construir un presente sólido junto a tu pareja.

Por último, no debes levantarte con prisa para limpiarte después de tener intimidad. Es importante que te tomes un momento para disfrutar de la cercanía y la intimidad que acabas de compartir. No hay prisa por separarse físicamente, así que aprovecha para abrazar, acariciar y disfrutar de la compañía del otro. La limpieza puede esperar un poco más, lo importante es aprovechar el momento de conexión emocional que has experimentado.