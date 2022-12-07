“Que no quede huella”, el éxito de Bronco, fue inspirado en un desamor de La Chicuela.

Nuestra querida Chicuela ha logrado construir una de las carreras más impresionantes dentro de la música regional mexicana, por lo que tienen miles de anécdotas que ha acumulado en sus años de carrera.

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Sin embargo, ahora en entrevista para el podcast de Lo Que Uno Se Entera, La Chicuela ha revelado que una de las canciones más populares de Bronco fue inspirada en una historia de amor suya.

Fíjate que yo tenía una relación que conoció Bronco, que no viene al caso decir con quién, yo le deseo que esté muy feliz, porque todavía cala un poquito. Hay una canción, íbamos volando de Monterrey a Los Ángeles, yo iba en la ventanilla, en medio iba Lupe Esparza y en el pasillo iba Ramiro y, yo llegué, lloré y lloré porque había terminado con esta persona, pero como sapo, los ojos así de llorar

Me vale m..., sin maquillaje y me dice Lupe ‘Oiga ¿Qué le pasa?’ Porque era evidente que algo pasaba, ‘No pues, termine con Chuchito’ porque ellos lo conocían, obviamente, habíamos viajado con ellos y todo

Y dice ‘¿Cómo? Pero no’ ‘Pues, ya valió ma... y sabe, quisiera que no quedara huella ni de sus abrazos, ni de sus besos, ni nada’ y ahí, en ese momento, Lupe se agachó sacó una libretita así que traía pedorra y sacó un lápiz, en número dos y le puso ‘Que No Quede Huella’

La Chicuela fue sorprendida por Bronco.

Luego de un tiempo, La Chicuela tuvo la fortuna de escuchar una canción inspirada en su historia de amor fallida.

Así quedó y yo en mi drama; pasa el tiempo y yo iba de gira con ellos, con Homero Hernández que era el productor que Dios lo tenga en su gloria, y me dice ‘Mire, quiero que oiga esto’ en ese momento, no era cumbia, no era cómo salió, era una balada

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