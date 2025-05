¿Qué opina Valeria Marín sobre lo que vive su esposo Julián Gil contra Marjorie de Sousa?

Las declaraciones de Julián Gil encendieron las redes sociales y los medios repitieron sus palabras que perfectamente puede catalogarse como ataque contra Marjorie de Sousa. Ante eso, las reacciones llegaron de todos lados, sin embargo muchos cuestionaron como nada ideal hablar de esto ante una Valeria Marín que simplemente escuchaba las palabras de su esposo en este reality show donde participan.

Aunque es completamente conocido todo el problema que tienen Gil y Marjorie por su hijo, las palabras del modelo argentino fueron muy claras. Aclaró que dicho infante no era planeado y que todo se ocasionó en un “resbalón” que tuvieron ambos en una oportunidad ya que habían terminado su relación amorosa.

¿Valeria Marín qué opina del caso?

En estos momentos la pareja participa de un reality donde comparten casa con más matrimonios de la farándula. Allí Julián Gil comentó la locura de relación con Marjorie y todo lo que vivió. Lo que muchos indicaron fue la incomodidad que se ve de Valeria Marín en esos momentos, pues ellos recién se casaron a finales del 2024.

Y aunque la periodista y conductora no ha dicho nada oficialmente, sí ha declarado en el pasado que ella no ve los “programas matutinos”. En esa oportunidad indicó que los chismes son los culpables de generar mentiras y que por eso no le interesa la dinámica manejada en esos espacios de difusión mediática.

¿Julián Gil y Valeria Marín ya tienen hijos?

La respuesta es no. Aunque hace un tiempo se generó ruido por una publicación que hicieron, no hay noticia de ningún embarazo. Ambos han dicho que desean tener hijos, pero recién se casaron a finales del 2024 y no quieren apresurar su proceso. Aunque Julián Gil sí tiene tres hijos de tres distintas madres. La mayor es Nicolle Alejandra, Julián Jr. y Matías.

