Aguinaldo doble: ¿Qué es y quiénes lo recibirán?

Cada vez falta menos para que se acabe el 2023, pero también para que miles de empleados, empleadas y pensionados reciban lo que por ley les corresponde, nos referimos al pago del aguinaldo, prestación obligatoria a la que tienen derecho. Sin embargo, mucho se ha hablado del aguinaldo doble, pero ¿qué es y quiénes lo recibirán?

¿Qué es el aguinaldo y cuándo se entrega?

El aguinaldo es un derecho de las y los trabajadores establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) en el artículo 87. “Todas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir, cada año, un aguinaldo que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario como mínimo”.

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Las leyes mexicanas vigentes estipulan que las empresas y empleadores tienen la obligación de pagarles el aguinaldo a sus trabajadores hasta antes del 20 de diciembre, conforme lo establece la LFT en su artículo 87.

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¿Qué es el aguinaldo doble?

En agosto pasado el diputado Manuel Baldenebro lanzó una propuesta que sugiere que aumente el pago de esta prestación al doble. Bajo el nombre de “Aguinaldo Doble”, la iniciativa va encaminada a que este pago no ha sufrido cambios desde la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, hace más de 50 años.

De acuerdo con lo propuesto, el artículo 87 de la LFT sería modificado para que el aguinaldo pase de ser el equivalente de una quincena al pago de todo un mes, lo que ayudaría considerablemente a la economía de las familias mexicanas.

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¿A partir de cuándo se pagaría y quiénes lo recibirían? A pesar de que la iniciativa fue propuesta desde agosto pasado, esta no ha sido discutida desde el pleno de la Cámara Baja, por lo que todavía no supera la primera fase para su aprobación. Habrá que esperar hasta el 2024 para que, en caso de ser aprobada, pueda ser instaurada en México.

No obstante, ya hay trabajadores que reciben 30 y 40 días de aguinaldo, principalmente aquellos que trabajan en dependencias de los tres poderes de gobierno. Esta iniciativa beneficiaría a todos aquellos empleados y empleadas que estén bajo el régimen de sueldos y salarios, así como a los pensionados.

