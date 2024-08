¿Qué pasa si tu coche no cumple con la Verificación Vehicular en agosto 2024 y vives en Guadalajara?

La llegada de agosto inaugura la temporada de trámites de Verificación Vehicular en todo el país. Sin embargo, en el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, los vehículos con placas terminadas en 6 y 7, así como aquellos con terminación entre 1 y 5, son los que están obligados a tramitarla. De lo contrario, si tu coche no cumple con la Verificación Vehicular, podrías enfrentar varias sanciones y problemas.

¿Cuál es la multa si tu coche no cumple con la Verificación Vehicular en Guadalajara?

Si tu coche no cumple con la Verificación Vehicular, puedes ser multado por autoridades como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE). Esta multa asciende a $2,078 pesos, además de los $550 pesos adicionales para agendar el examen de verificación fuera de plazo. También es importante destacar que solo estos agentes tienen la autoridad para imponer sanciones relacionadas con la verificación, ningún otro oficial puede solicitar el pago de esta multa.

Pero más allá de la multa económica, si tu coche no cumple con la Verificación Vehicular, estarás en incumplimiento de las normas ambientales vigentes, lo que podría afectar tu capacidad para circular libremente en la zona metropolitana. Esto no solo es un problema legal, sino que contribuye negativamente al medio ambiente, ya que la verificación busca asegurar que los vehículos ya no emitan contaminantes por encima de los niveles permitidos.

¿Cómo es el trámite de Verificación Vehicular?

El proceso para tramitar la Verificación Vehicular consiste en lo siguiente:



Una revisión visual de los sistemas de control de emisiones

Una prueba de ODB-II para garantizar la hermeticidad del tapón de combustible y monitorear la computadora del vehículo

Una prueba de emisiones

Por su parte, el costo de la verificación es de $500 pesos, y en caso de ser extemporánea, se añadirán $50 pesos extra. Sin embargo, es importante recordar que algunos vehículos están exentos de la verificación y estos son: los eléctricos, híbridos, modelos del año, aquellos con placas de automóvil clásico y motocicletas.

Así que, ya lo sabes, para evitar problemas y poner un granito de arena en el cuidado del medio ambiente, mejor asegúrate de cumplir con la verificación a tiempo. Porque si tu coche no cumple con la Verificación Vehicular, podrías enfrentar sanciones significativas y restricciones en tu capacidad para circular.

