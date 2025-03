¿Qué le pasa a mi cuerpo si no duermo bien? Estas son las consecuencias

Quizá no lo sabías, pero el dormir bien y durante el tiempo suficiente es una actividad que no puedes pasar por alto. “Si no duermo bien, nada está bien”, es una frase que ha tomado popularidad en el mundo de las redes sociales y no podría presentar mejor una realidad que aqueja a miles de pacientes.

Y es que el que no duerme bien tiene diversas probabilidades de desarrollar problemas a largo plazo, esto se debe a que el descanso es una parte esencial para el bienestar del humano y que cumple una función muy importante en la recuperación física y mental de las personas.

Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si no duermes bien

De acuerdo con diversos estudios, los adultos deben dormir de 7 a 9 horas al día, siendo un promedio de 8 horas diarias el descanso más recomendable, así podrán reponer energías y mantener una buena salud física y mental.

A nivel físico, la falta de sueño es causante de algunos problemas en la piel , de las ojeras, de enfermedades del corazón, de padecimientos cerebrovasculares o de la presión alta. También se le asocia con el desarrollo de la obesidad y la diabetes.

Por otro lado, los padecimientos mentales que ocasiona la falta de sueño en las personas adultas son depresión, ansiedad, problemas para socializar, problemas de concentración, irritabilidad, cansancio crónico, apatía, problemas para recordar o para aprender cosas nuevas.

(1 de 2) Para dormir bien:

1) Ir a la cama sólo cuando se tenga sueño, NO por costumbre.

2) Apagar la luz.

3. No ver TV en la cama.

4. Si en 20 min., no hay sueño, levantarse. pic.twitter.com/orhRT48FA8 — Eduardo Calixto (@ecalixto) June 22, 2019

Estas consecuencias se vuelven más visibles conforme la persona tome el hábito de no dormir lo suficiente o no tener un sueño de calidad, el cual consiste en intervalos profundos y en no despertar tantas veces por la noche.

En todas las etapas de la vida dormir bien es una forma de crecimiento y reparación de las células, es ese periodo en el que tu cuerpo trabaja mientras descansas, para que puedas combatir de mejor manera las enfermedades y los problemas que se presentan en tu vida cotidiana.